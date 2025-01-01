替代项 - Oneleet

Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一个将组织与道德黑客连接起来的平台，帮助识别和修复安全漏洞，通过赏金计划激励黑客报告问题。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一款安全合规自动化平台，通过与云服务集成，简化和自动化合规流程，支持多种安全标准，帮助组织高效管理合规情况。
Synack
synack.com
Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。
Pentera
pentera.io
Pentera是一款自动安全验证平台，帮助组织评估网络安全，模拟网络攻击并进行漏洞评估和优先级管理。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一款云端安全测试工具，专注于网络和Web应用的渗透测试，提供漏洞扫描、手动和自动测试功能及报告分析。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一个合规管理平台，提供持续监控和自动化流程，帮助企业维持GDPR、SOC 2等法规的遵守。
Defendify
defendify.com
Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一个网络安全平台，通过众包漏洞赏金计划连接企业与安全研究人员，帮助识别和报告安全漏洞。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack是一个全球漏洞赏金和漏洞披露平台，连接公司与网络安全专家，提高其系统安全性。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd是一个众包安全平台，通过连接组织和安全研究人员，帮助识别和管理软件中的漏洞。
Securily Pentest
securily.com
Securily Pentest 是一款AI增强的渗透测试平台，帮助中小企业评估和增强其网络和应用程序的安全性。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一款24/7监测和检测安全漏洞的应用，集成多个开源扫描工具，支持自动警报和风险管理。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。
Drata
drata.com
Drata是一个合规性自动化平台，持续监控企业安全控制，简化合规流程，支持多种合规框架，帮助企业保持审计准备和风险管理。
Detectify
detectify.com
检测是一款全面的攻击表面监控工具，帮助组织识别和管理Web应用程序及基础设施的安全漏洞。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一个持续漏洞评估平台，帮助用户识别、管理和缓解安全漏洞，提供综合的安全操作工具。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一个用于管理数据隐私、安全性和第三方风险的综合平台，支持合规性、自动化工作流程和风险评估。
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof是一个合规性管理平台，帮助组织高效管理多个安全框架，自动收集证据，简化工作流程，确保合规性一致性。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security帮助识别Web应用程序、API及GraphQL中的安全漏洞，提供修复建议并支持CI/CD管道的自动化渗透测试。
Intruder
intruder.io
入侵者是一款漏洞管理平台，帮助组织发现、检测和修复网络资产的安全弱点，并提供持续的修复建议和自动扫描功能。
SureCloud
surecloud.com
SureCloud是一个集成的风险管理和合规平台，帮助企业主动管理风险，确保合规并优化治理流程。
OnSecurity
onsecurity.io
OnSecurity是一个综合安全平台，提供漏洞扫描、威胁检测和安全分析，帮助用户管理和增强网络安全。
Breachlock
breachlock.com
Breachlock是一款全球领先的持续攻击面发现和渗透测试平台，帮助组织识别、优先处理和减轻网络风险。
Secureframe
secureframe.com
Secureframe是一个合规性自动化平台，简化SOC 2、ISO 27001、HIPAA和PCI DSS等认证过程，自动收集证据并监控合规性。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv是一个脆弱性检测和完全托管的漏洞赏金服务平台，帮助组织高效发现和管理安全风险。
Cobalt
cobalt.io
Cobalt是一款端到端的攻击安全解决方案，提供渗透测试和安全服务，帮助客户管理和缓解安全风险。
Cyberday
cyberday.ai
Cyberday是一款帮助组织提升网络安全措施并建立定制信息安全管理系统的软件，旨在简化安全任务的管理与执行。
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud是一款信任保障平台，通过统一的图形架构实现合规自动化和风险管理，简化控制管理和审计准备，帮助评估风险。
Apptega
apptega.com
Apptega是一个网络安全与合规性管理平台，简化风险评估与管理，支持多个合规框架，优化审计准备和报告流程。