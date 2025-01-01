替代项 - OnCourse Systems

Google Classroom
edu.google.com
Google教室是一个免费的网络服务，旨在简化教师和学生之间的作业创建、分发与评分过程，支持教育工作的管理与协作。
Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一款综合教育平台，提供出勤、费用管理等工具，旨在简化学校管理、提高教学效果。
Moodle
moodle.org
Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace是一款学习管理平台，支持个性化学习体验，适用于K-12、高等教育和企业培训，提供易于使用的技术和工具。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一个灵活的学习管理系统，支持课程管理、个性化学习路径和社交学习功能，适合各种教育和企业环境。
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo是一款教育工具，帮助教师管理课堂，促进家长与学生之间的沟通与互动。
Remind
remind.com
Remind是一款沟通平台，连接学生和家庭，提供教育支持和在线辅导，助力学习与交流，服务于数百万学生。
its learning
itslearning.com
它的学习应用程序是一个在线学习平台，支持教师管理课程、跟踪学生进展，并提供个性化学习体验。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款云端学习管理系统，帮助组织创建、管理和交付在线培训，支持自定义、移动学习和多种语言。
Toddle
toddleapp.com
Toddle是一个帮助教师工作的应用，利用人工智能提供工具，支持前沿和未来导向的教育。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款数字学习平台，帮助教师高效管理课堂，分发作业，提供反馈，促进学生之间的合作。
Nearpod
nearpod.com
Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
Classcraft
classcraft.com
Classcraft是一款教育应用，旨在改善学生行为、参与度和出勤率，通过游戏化和个性化学习提升课堂管理。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一个为WordPress设计的学习管理系统，用户可以创建、管理和销售在线课程，支持多种货币化策略和详细分析。
Socrative Student
socrative.com
苏格拉底学生应用程序允许学生通过测验、投票和游戏等形式分享理解，没有账号需求，便于课堂参与和反馈。
360Learning
360learning.com
360Learning是一个协作学习管理系统，帮助公司通过将专家转化为培训师来提升员工和合作伙伴的技能。
Edmentum
edmentum.com
Edmentum是一个在线学习平台，提供个性化教育支持，帮助教育者和学生实现教育目标，增强学习体验。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。
edunation
edu-nation.net
Edunation 是一款K-12教育应用，为学生、教师和家长提供学习工具，实现高效的学习管理和互动。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一个教育管理平台，帮助学校简化运营，管理学生记录、出勤及绩效，并促进家校沟通。
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson在线教室是一个支持教师和学生管理教育资源的平台，提供任务创建、进度跟踪和教学材料访问等功能。
Classroomscreen
classroomscreen.com
课堂屏幕是一个教育工具，帮助教师管理课堂和提高学生参与度，提供计时器、随机名称选择和测验等功能。
Classe365
classe365.com
Classe365是一款综合教育管理软件，简化学校和机构的行政管理及学习过程，支持课程管理、用户注册和学习进度跟踪等功能。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前线教育是一款学校管理软件，用于招聘、聘用、缺勤管理、专业发展等，旨在提高教育机构的行政效率。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款为K-12学区设计的学生信息系统和企业资源计划软件，用于简化学校管理和增强运营效率。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老师是一款互动评估工具，允许教师通过测验和投票实时评估学生理解，促进个性化学习。