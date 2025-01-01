替代项 - Nowsta

Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
LastPass
lastpass.com
LastPass是一个免费的密码管理应用，安全存储和管理用户的密码和敏感信息，支持多设备访问和增强安全功能。
Clockify
clockify.me
Clockify是一个免费的时间跟踪应用，帮助用户监控项目的工作时间和生产力，支持生成各种格式的报告。可在多平台使用。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
1Password
1password.com
1Password是一款密码管理工具，安全存储密码和敏感信息，支持强密码生成和自动填充，增强安全性，适用于多个设备。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
NordPass
nordpass.com
NordPass是一款密码管理器，帮助用户安全地管理密码和敏感信息，支持跨平台使用和浏览器扩展。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款帮助小型企业管理员工调度、考勤和薪资的应用，支持多设备访问，简化人力资源任务。
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一个云端管理工具，用于控制应用程序访问，支持定制策略和设备健康检查，增强安全性。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是一款密码管理应用，安全存储敏感信息，支持生成强密码和多因素认证，提供文件存储和加密消息功能。
Insightful
insightful.io
Insightful是一款员工生产力分析软件，提供数据洞察，支持自动时间跟踪和远程团队管理，提高工作效率和流程优化。
When I Work
wheniwork.com
当我工作时是一款用于员工调度、考勤跟踪和沟通的应用程序，支持员工调班和休假管理，提供移动访问。
Sling
getsling.com
Sling是一款为轮班员工提供的调度、时间跟踪和沟通软件，集成了排班、消息、时间跟踪、任务管理和报告功能。
Deputy
deputy.com
代理人是一款劳动力管理工具，简化员工调度、时间跟踪和沟通，支持薪资系统集成和出勤监控。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules是一款餐厅和酒店行业的员工排班应用，提供简便的排班、沟通和劳动力管理工具。
Timely
timely.com
及时是一款基于AI的时间跟踪软件，帮助团队自动追踪和报告工作时间，提升生产力并简化项目管理。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Plaid
plaid.com
Plaid是一款连接用户银行账户与应用程序的平台，支持支付、身份验证及财务数据管理。
Jibble
jibble.io
Jibble是一款时间与出勤管理应用，允许员工通过多种设备打卡，管理者可实时监控出勤，生成自动化工资表。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Sesame HR
sesamehr.es
芝麻人力资源是一款人力资源管理软件，简化并自动化人力资源流程，便于管理员工信息和提升工作效率。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp是一款时间跟踪软件，帮助用户监控和优化工作效率，分类活动并提供报告、出勤管理和预算工具。
Ping Identity
pingidentity.com
Ping Identity应用程序提供安全身份验证和身份管理解决方案，支持多因素身份验证和单点登录功能。
Sage HR
sage.hr
Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。