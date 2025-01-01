替代项 - NoRedInk

Canvas Student
instructure.com
Canvas Student是一款移动应用，帮助学生有效管理学术课程，查看作业和日程，参与讨论并提交作业。可在iOS和Android设备上使用。
GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
Quizlet
quizlet.com
Quizlet是一个在线学习应用，允许用户通过抽认卡和游戏进行学习，适用于学生和教育者。
Desmos Calculator
desmos.com
DESMOS计算器是一个多功能在线数学工具，支持图形绘制、统计分析和数据可视化，旨在帮助用户理解数学概念。
StuDocu
studocu.com
StudoCu是一个在线学习平台，提供全球学生创建的学习材料，并支持知识共享与交流，为用户提供丰富的学术资源。
SciSpace
scispace.com
SciSpace是一款AI科研助手，帮助用户快速查阅PDF文献，提取关键信息并辅助写作，简化学术研究过程。
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Desmos科学计算器是一款在线免费计算器，支持复杂数学运算，包括三角、对数、统计等，适合学习和专业使用。
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一款互动学习应用，支持个人和团体测验，适用于学校、家庭和办公室的学习。
Brainscape
brainscape.com
Brainscape是一个抽认卡应用，使用自适应算法和间隔重复来帮助用户提升学习效率和记忆保留率。
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
BYJU's考试准备是一个多功能学习平台，提供视频课程、练习测试和个性化学习路径，帮助学生备考各种竞争考试。
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S是一个在线学习应用，提供视频课程、个性化学习、模拟考试和实时反馈，旨在帮助学生深入理解知识。
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create 是一个学习平台，允许用户创建和共享测验游戏（Kahoots），支持多种语言和学习模式，适用于教育和团队活动。
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy 是一个数字技术教育平台，提供在线和非在线资源，支持教师和学生的学习与互动。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款交互式演示软件，帮助用户通过民意调查和测验等功能与观众实时互动，以提升会议和教学的参与度。
Padlet
padlet.com
Padlet是一款数字画布，用户可以在上面创作、分享和协作各种项目，支持文本、图像、音频和视频等多种内容形式。
Brainly
brainly.com
Brainly是一个学习平台，学生可以在上面提问作业问题，并与其他学生互相帮助，获得答案和学习支持。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。
Course Hero
coursehero.com
课程英雄是一个在线学习平台，提供超过2000万种学习资源，包括学习指南、课堂笔记和辅导服务，支持学生的学习与复习。
Clever
clever.com
Clever是一个单点登录平台，帮助美国95,000所K–12学校简化登录过程，让教师和学生能够更专注于学习。
Cram
cram.com
Cram是一个在线平台，用户可以创建、修改和分享抽认卡，以增强学习效果，支持多种主题和学习模式。
Kognity
kognity.com
Kognity是一个数字教科书平台，提供互动学习资源，帮助学生在微积分等学科中提高理解和学习成果。
Nearpod
nearpod.com
Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。
Labster
labster.com
Labster是一个提供虚拟实验室的平台，帮助学生以互动方式学习科学概念，适用于STEM教育。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn是一个创新的学习平台，提供数学和英语语言艺术的互动活动，适合各种年龄段的儿童，注重基本技能发展。
Numerade
numerade.com
Numerade是一个教育平台，提供科学、数学和经济问题的逐步解决方案，以及互动视频课程，支持个性化学习模式。
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning是一个教育平台，提供来自100多个出版商的数字教育内容，包括课堂管理工具和在线/离线访问超过25000本电子书。
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko是一个AI驱动的学习平台，提供自动生成测验和闪卡的功能，帮助用户优化学习与复习过程。可以生成多种题型，并提供个性化反馈。
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle是一个教育应用，允许教师将视频转化为互动课程，支持测验和评论，帮助学生以自己的节奏学习并跟踪进展。
Studypool
studypool.com
Studypool是一个提供24/7作业辅导的教育平台，学生可以向经过验证的导师寻求帮助，并访问大量学习资料。