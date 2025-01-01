替代项 - nOps

Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一个云端管理工具，用于控制应用程序访问，支持定制策略和设备健康检查，增强安全性。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供访问企业开源解决方案，包括Linux、云、容器和Kubernetes技术，帮助组织管理IT环境并提高效率。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一款安全合规自动化平台，通过与云服务集成，简化和自动化合规流程，支持多种安全标准，帮助组织高效管理合规情况。
OpenStack
openstack.org
OpenStack是一个开源云计算平台，提供基础架构即服务（IAAS），用于虚拟化数据中心和管理计算、存储及网络资源。
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai 是一个无代码平台，帮助用户创建自定义软件和应用程序，支持跨平台开发，提供持续维护和功能定制。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。
Vantage
vantage.sh
Vantage是一个云成本监测平台，支持多种计费集成，帮助组织优化基础设施成本并提供详细的费用分析。
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow提供专业的购买建议和定制分析，帮助用户根据需求找到最佳解决方案，并评估供应商和专家对接。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
Vanta
vanta.com
Vanta是一个安全与合规管理平台，帮助企业简化合规流程，并通过监控和集成工具自动化合规任务。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Drata
drata.com
Drata是一个合规性自动化平台，持续监控企业安全控制，简化合规流程，支持多种合规框架，帮助企业保持审计准备和风险管理。
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款简单易用的备份应用，可以为 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等云应用提供安全备份。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
Imperva
imperva.com
Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof是一个合规性管理平台，帮助组织高效管理多个安全框架，自动收集证据，简化工作流程，确保合规性一致性。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一个开发者导向的软件安全平台，提供代码扫描和云漏洞评估，减少误报，简化安全管理。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一款多维云安全平台，通过检测和减轻云配置错误和漏洞，优化最小权限政策，提供持续的安全分析和监控。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
Glassity
glassity.cloud
Glassity应用程序通过自动优化AWS云计算成本，帮助组织减少不必要的支出，提高资源利用效率。
Virtru
virtru.com
Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。
Spendbase
spendbase.co
Spendbase是一个SaaS管理平台，帮助IT和财务团队控制软件采购，优化企业支出，自动化管理，发现未使用的许可证，并处理合同续签。
Progress
progress.com
Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。
SafeBase
safebase.io
SafeBase是一个信任中心平台，自动化安全审查和合规管理，简化组织的安全流程，提高效率。