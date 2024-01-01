NOLU

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网站：noluai.com

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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

NOLU 是一个简单易用的界面，用于与 Open AI GPT-3 引擎交互。它允许用户提出问题并接收人工智能生成的答案，无需任何复杂操作或设置。 它由具有超过 1750 亿个机器学习参数的神经网络提供支持。 NOLU 可以从任何浏览器访问，并且可以在任何屏幕尺寸上使用。 它还配备了一个基于 45 TB 文本数据的训练系统，并提供来自人脑的上下文，人脑拥有约 850 亿个神经元。 NOLU 提供 50 QA 免费试用，旨在提供最小的界面，以便用户可以专注于他们的任务。

网站： noluai.com

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