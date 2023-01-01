National General
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National General Insurance（原名 GMAC Insurance Group）是一家总部位于北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆的财产和意外伤害保险公司。该公司成立于1920年。该公司是美国唯一一家起源于汽车行业的保险公司。
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