替代项 - Nanonets

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款综合PDF管理工具，提供创建、编辑、共享和签署文档的功能，支持多种平台和设备。
Fiverr
fiverr.com
Fiverr是一个在线市场，连接自由职业者与客户，提供各种服务，包括编程、设计、营销等，方便用户找到合适的专业人才。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一款在线支付平台，允许用户进行跨境交易，支持多种货币并提供多币种账户，简化国际支付与资金管理。
CamScanner
camscanner.com
CamScanner是一款移动应用，能够将智能手机用作扫描仪，支持将文档转换为PDF或JPEG格式，并提供文本识别和文档管理功能。
Xero
xero.com
Xero是一款基于云的会计软件，帮助小型企业和自由职业者管理财务，包括开票、费用跟踪和银行对帐等功能。
Convertio
convertio.co
Convertio 是一个在线文件转换工具，支持超过309种不同的文档、图片、音频和视频格式的转换。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert是一个在线文件转换工具，支持音频、视频、文档、电子书、图像等多种格式的转换。
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy是一款在线和离线工具，支持多种文件格式转换为PDF，并提供47种PDF处理工具，如编辑、分割、合并等。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一个一体化的业务管理平台，集成项目管理、客户关系管理、财务管理等功能，便于企业高效运营。
Ramp
ramp.com
Ramp是一款全面的财务管理平台，提供公司信用卡、费用管理、账单支付和供应商管理等功能，帮助企业简化财务运营。
Bill.com
bill.com
Bill.com是一个基于云的财务管理软件，自动化小型和中型企业的财务运营，包括应付账款和应收账款的管理。
Qonto
qonto.com
Qonto是一款商务银行应用，提供本地IBAN、支付卡、灵活转账、发票管理和财务工具，帮助企业管理资金。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook是一个集中式客户管理平台，帮助自由职业者和小企业管理发票、提案、付款、日程安排和客户关系。
Novo
novo.co
Novo是为现代企业家设计的简单商业银行平台，提供无隐藏费用的支票账户、与多种业务工具集成及快速资金转移。
Melio
meliopayments.com
Melio是一款免费的账单支付工具，简化企业应付账款管理，支持银行转账、信用卡支付和支票邮寄等功能，优化现金流。
Keap
keap.com
Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。
Razorpay
razorpay.com
Razorpay是一款综合支付网关解决方案，支持多种付款方式，简化在线交易，提供安全的支付体验和金融服务。
Moneybird
moneybird.com
Moneybird是一款会计和发票软件，帮助企业管理财务、创建发票、跟踪费用和生成财务报告，支持自动化流程和多语言发票。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
Pyrus
pyrus.com
Pyrus是一款多功能应用，旨在简化协作工作，自动化流程，提升生产率及文档管理，适用于各类企业。
Holded
holded.com
Holded是一款业务管理软件，集成会计、发票、库存、项目和客户关系管理，帮助企业提高效率和决策。
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款将PDF和图像转换为多种格式的工具，包括LaTeX、DOCX和Excel，便于研究人员管理和分享文献。
OpenRead
openread.academy
OpenRead是一款利用AI技术优化PDF文档处理和研究的工具，提供内容总结、分析及任务简化的功能。
Bloom
bloom.io
Bloom是一个为独立商业人士、自由职业者和服务专业人士提供的工作空间，整合客户管理、文档、支付和沟通工具。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供工具以安全管理和发送PDF文档及表单，支持PDF编辑、签名与共享，并集成AI技术以增强文档处理。
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere是一个基于云的自动化平台，利用机器人过程自动化（RPA）和人工智能（AI）简化业务流程，提高生产力和效率。
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw 在线背景去除工具是一款免费在线工具，利用人工智能轻松去除照片背景，支持批量处理，使用安全，不留水印。
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
docAnalyzer.AI是一款基于AI的文档分析工具，允许用户与PDF文档进行智能对话，实时获取准确的问题答案。
Zamzar
zamzar.com
Zamzar是一个在线文件转换平台，支持1200多种格式，允许用户轻松地转换文档、图像、视频和音频文件。