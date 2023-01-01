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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
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MobiDrive 是一种安全的云存储，可确保您的媒体、文档、电子表格、演示文稿、PDF 和所有其他文件始终在您身边。从强大的文件转换和办公包集成，到跨平台和文件共享功能，让我们看看 MobiDrive 如何增强您的生产力
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