Mixcloud 是一项英国在线音乐流媒体服务，允许收听和分发广播节目、DJ 混音和播客，这些内容由其注册用户众包。其著名用户包括《连线》、哈佛商学院、TED Talks 和巴拉克·奥巴马。 2018 年 4 月，Mixcloud 宣布从 WndrCo LLC 获得 1150 万美元融资，WndrCo LLC 是一家总部位于洛杉矶和旧金山的控股公司，长期投资于媒体和技术业务。此次融资将为 Mixcloud 的全球扩张提供资金。梦工厂动画前首席执行官杰弗里·卡森伯格 (Jeffrey Katzenberg) 是 WndrCo 的创始合伙人。

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