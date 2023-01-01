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MIT App Inventor 是一个直观的可视化编程环境，允许每个人（甚至儿童）为 Android 手机、iPhone 和 Android/iOS 平板电脑构建功能齐全的应用程序。 MIT App Inventor 的新手可以在 30 分钟内启动并运行一个简单的第一个应用程序。更重要的是，我们基于块的工具有助于在比传统编程环境少得多的时间内创建复杂、高影响力的应用程序。麻省理工学院的 App Inventor 项目旨在通过赋予所有人（尤其是年轻人）从技术消费转向技术创造的能力，实现软件开发的民主化。

网站： appinventor.mit.edu

免责声明：WebCatalog 与“MIT App Inventor”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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