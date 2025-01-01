替代项 - MicroMentor

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor是一个连接创业者和经验丰富导师的指导平台，提供一对一咨询和Slack社区支持，帮助用户解决问题和职业发展。

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。

Valence

Valence

valence.co

Valence是一个团队管理平台，帮助经理实时了解团队健康，进行指导性对话，并跟踪团队改进承诺。

Torch

Torch

torch.io

Torch是一个人力发展平台，提供全面的教练和辅导方案，帮助个人和团队提升潜力，推动组织绩效。

Qooper

Qooper

qooper.io

Qooper是一个综合平台，支持企业管理员工指导和学习项目，提供导师匹配、跟踪和培训等功能。

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely 是一个学习平台，提供团体培训、个性化辅导和微学习，帮助员工提高技能和福祉，促进职业发展。

Mentorloop

Mentorloop

mentorloop.com

Mentorloop 是一个指导平台，促进用户之间的联系与知识共享，支持一对一和小组指导，帮助职业发展和网络扩展。

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach是一个数字教练平台，帮助服务专业人士管理客户、安排日程、处理发票和跟踪进度。

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub是一个全球人才发展平台，提供个性化的教练服务，帮助员工提升参与度、生产力和业绩。

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity是一款指导软件，用于构建和管理有效的指导计划，支持导师与受训者之间的沟通与进度跟踪。

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching是一个数字平台，提供个性化的教练体验，帮助提升员工能力和企业绩效，支持远程工作环境。

Mentoring Complete

Mentoring Complete

mentoringcomplete.com

Mentoring Complete是一款帮助组织创建和管理指导项目的平台，提供高精确度匹配和培训，支持各种指导角色，便于访问和使用。

PushFar

PushFar

pushfar.com

PushFar是一个数字指导平台，支持多种指导模式，提供导师与受训者的匹配、目标管理及互动工具，促进专业发展。

Mentorink

Mentorink

mentorink.com

Mentorink是一款指导软件，通过人工智能提供个性化指导，支持个人成长和技能发展，具备良好的可扩展性和24/7可用性。

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace是一个人才开发平台，通过AI匹配个性化的专家指导，帮助员工提升技能和绩效，支持持续学习和发展。

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Mentessa 是一个协作学习平台，帮助员工通过技能进行学习和合作，促进团队凝聚力并提升员工的职业发展和幸福感。

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman是一款支持个人和专业发展的应用，通过一对一的教练会议满足用户的需求，帮助实现个性化目标。

Insala

Insala

insala.com

Insala应用程序提供全面的辅导解决方案，包括咨询、培训和软件，帮助组织实现有针对性的辅导效果。

Together Software

Together Software

togetherplatform.com

Together Software 是一个辅导平台，帮助大于500名员工的企业建立有效的辅导计划，匹配导师并跟踪进展。

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