替代项 - MicroMentor

GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor是一个连接创业者和经验丰富导师的指导平台，提供一对一咨询和Slack社区支持，帮助用户解决问题和职业发展。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。
Valence
valence.co
Valence是一个团队管理平台，帮助经理实时了解团队健康，进行指导性对话，并跟踪团队改进承诺。
Torch
torch.io
Torch是一个人力发展平台，提供全面的教练和辅导方案，帮助个人和团队提升潜力，推动组织绩效。
Qooper
qooper.io
Qooper是一个综合平台，支持企业管理员工指导和学习项目，提供导师匹配、跟踪和培训等功能。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一个学习平台，提供团体培训、个性化辅导和微学习，帮助员工提高技能和福祉，促进职业发展。
Mentorloop
mentorloop.com
Mentorloop 是一个指导平台，促进用户之间的联系与知识共享，支持一对一和小组指导，帮助职业发展和网络扩展。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach是一个数字教练平台，帮助服务专业人士管理客户、安排日程、处理发票和跟踪进度。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub是一个全球人才发展平台，提供个性化的教练服务，帮助员工提升参与度、生产力和业绩。
Mentornity
mentornity.com
Mentornity是一款指导软件，用于构建和管理有效的指导计划，支持导师与受训者之间的沟通与进度跟踪。
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching是一个数字平台，提供个性化的教练体验，帮助提升员工能力和企业绩效，支持远程工作环境。
Mentoring Complete
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete是一款帮助组织创建和管理指导项目的平台，提供高精确度匹配和培训，支持各种指导角色，便于访问和使用。
PushFar
pushfar.com
PushFar是一个数字指导平台，支持多种指导模式，提供导师与受训者的匹配、目标管理及互动工具，促进专业发展。
Mentorink
mentorink.com
Mentorink是一款指导软件，通过人工智能提供个性化指导，支持个人成长和技能发展，具备良好的可扩展性和24/7可用性。
Growthspace
growthspace.com
Growthspace是一个人才开发平台，通过AI匹配个性化的专家指导，帮助员工提升技能和绩效，支持持续学习和发展。
Mentessa
mentessa.com
Mentessa 是一个协作学习平台，帮助员工通过技能进行学习和合作，促进团队凝聚力并提升员工的职业发展和幸福感。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman是一款支持个人和专业发展的应用，通过一对一的教练会议满足用户的需求，帮助实现个性化目标。
Insala
insala.com
Insala应用程序提供全面的辅导解决方案，包括咨询、培训和软件，帮助组织实现有针对性的辅导效果。
Together Software
togetherplatform.com
Together Software 是一个辅导平台，帮助大于500名员工的企业建立有效的辅导计划，匹配导师并跟踪进展。