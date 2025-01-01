替代项 - MediaSilo

Vimeo
vimeo.com
Vimeo是一款视频托管和分享平台，支持高清视频，提供实时流媒体、视频编辑和分析工具，适合内容创作者和企业使用。
Loom
loom.com
Loom是一个视频通信平台，支持屏幕录制、分享和互动，帮助团队实现异步工作与协作。
Frame.io
frame.io
Frame.io是一个视频协作平台，允许用户上传、分享和评论视频，简化视频制作流程，支持与编辑软件集成。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一个AI视频创作平台，能将文本转化为专业视频，支持多种语言，适用于培训、市场营销和教育。
Desygner
desygner.com
Desygner是一款图形设计工具，适合非设计师使用，可创建社交媒体帖子、广告、名片等多种内容，支持多平台和实时协作。
Fathom
fathom.video
Fathom是一款AI会议助理，自动记录、转录和摘要会议内容，支持多语言，与常用工具集成，提升团队沟通效率。
Zight
zight.com
Zight是一款多功能工具，可用于屏幕录制、创建GIF和注释截图，方便高效地创建和共享视觉内容。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch 是一款结合 AI 笔记、屏幕录制和视频合作的平台，旨在减少会议，提高工作效率和团队协作。
JW Player
jwplayer.com
JW Player是一个视频平台，提供直播和点播视频托管、分析与货币化工具，支持多种设备和网络环境下的视频播放。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule营销日历帮助营销人员在一个地方查看、计划和分享所有营销项目，提供实时的综合日历和AI助手支持。
Starchive
starchive.io
Starchive是一款数字资产管理平台，帮助创作者有效组织、共享和获利其数字内容，确保用户对作品的控制与所有权。
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary是一个媒体管理平台，支持图像和视频的上传、存储、优化和交付，适用于各种应用和业务需求。
Casted
casted.us
Casted 是一款帮助 B2B 市场营销人员创建和分析多媒体内容的工具，旨在提高观众参与度和获取高质量线索。
Baseline
baseline.is
Baseline 是一款易于使用的品牌管理平台，集品牌管理、数字资产管理和内容创作于一体，适用于各种规模的企业。
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI是一款综合性视频生成器，可将文本转换为视频，具备视频编辑、字幕、配乐等功能，同时提供专业视频托管服务。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa是一个多媒体托管平台，支持视频、图片和音频文件的管理与共享，适用于企业和教育者。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。
Telebreeze
telebreeze.com
Telebreeze是一个IPTV平台，提供视频点播、用户管理和计费系统集成，帮助企业提供高质量电视服务。
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video 是一个视频创建、编辑和分发的平台，支持AI技术，让用户快速制作互动视频，提升沟通和营销效果。
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai 是一个视频搜索平台，用户可以快速查找大量视频中的特定时刻，同时也是视频存储和流媒体的平台，支持在网站中嵌入先进的搜索功能。
Vodlix
vodlix.com
Vodlix是一个白标视频流媒体平台，支持IPTV和点播服务，使个人和企业能够轻松创建和管理自己的流媒体服务。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal是一款易用的视频录制和编辑工具，支持屏幕录制、视频编辑和云端存储，适合教育和内容创建。
Brightspot
brightspot.com
Brightspot是一个多功能内容管理系统，旨在简化内容生产和跨平台的受众参与，支持API优先的内容共享和多语言内容管理。
Wistia
wistia.com
Wistia是一个视频营销平台，帮助团队创建、托管、营销和分析视频与网络研讨会，为企业提供全面的视频解决方案。
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid是一个互动视频平台，允许用户录制、编辑、分享和托管视频，支持学习和发展。
Uscreen
uscreen.tv
Uscreen是一个综合会员平台，帮助视频创作者建立付费会员制，提供点播视频库、直播功能和社区空间。
Filestage
filestage.io
Filestage是一个审查和批准平台，帮助团队在一个地方共享和批准各类文件，简化工作流程，提升效率。
Akamai
akamai.com
Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG是一款全球云视频监控平台，简化视频管理，支持自定义和可扩展解决方案，适用于各类企业，提供完全开放的云视频监控服务。