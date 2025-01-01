替代项 - MarbleFlows

Udemy
udemy.com
Udemy是一个在线学习平台，提供超过15万门课程，覆盖职场技能和各类主题，支持灵活学习和课程创建。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一个综合平台，帮助创作者和企业家建立和管理在线业务，包括课程、会员、播客以及其他数字产品。
Great Learning
mygreatlearning.com
伟大学习应用提供专业人士和学生在线免费课程，帮助学习热门技能以促进职业发展。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一个在线学习平台，提供数据科学和人工智能课程，通过互动练习帮助学习者增强实践技能。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare是一款在线学习应用，提供创造性课程，用户可通过付费订阅学习不同领域的项目导向课程，包括设计、摄影等。
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks是一种在线社区平台，帮助创作者和企业管理课程、会员和数字产品，支持互动和社区管理。
Teachable
teachable.com
Teachable是一个在线课程创建平台，帮助用户创建、出售和管理在线课程和辅导服务。支持多种内容格式和互动元素。
Stepik
stepik.org
Stepik是一个教育平台，提供编程和IT等领域的在线课程，支持互动学习和自动评分，适合不同能力的学习者。
Cengage
cengage.com
Cengage应用程序提供全面的教育工具，允许学生在移动设备上访问课程材料，支持学习活动和笔记功能。
Thinkific
thinkific.com
Thinkific是一个在线课程创建和管理平台，支持多种内容格式并提供分析工具，帮助创作者轻松销售数字学习产品。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款云端学习管理系统，帮助组织创建、管理和交付在线培训，支持自定义、移动学习和多种语言。
Nas.io
nas.io
Nas.io应用提供会员服务、数字产品、付费活动等，专为社区主导业务设计。
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral是一个安全的在线培训平台，支持培训师和教育工作者管理客户关系和培训计划，提供集中管理和协作工具。
Education Perfect
educationperfect.com
教育完美是一个在线学习平台，提供个性化学习工具和自动报告，帮助教师跟踪学生进度和优化教学。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一个为WordPress设计的学习管理系统，用户可以创建、管理和销售在线课程，支持多种货币化策略和详细分析。
360Learning
360learning.com
360Learning是一个协作学习管理系统，帮助公司通过将专家转化为培训师来提升员工和合作伙伴的技能。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。
zyBooks
zybooks.com
ZyBooks是一个互动学习平台，提供基于Web的STEM课程内容，帮助学生通过交互式材料掌握复杂概念。
WileyPLUS
wiley.com
WileyPLUS是一个在线教育平台，提供数字教材、交互式内容和个性化学习，支持学生和讲师的教学与学习需求。
Traverse.link
traverse.link
Traverse.link是一款帮助用户记忆的学习应用，通过科学方法提高记忆力，提升回忆能力，并帮助用户更有效地复习与应对考试。
edumerge
edumerge.com
edumerge 应用提供一个统一的平台，方便学生、教师、家长和管理层之间进行即时沟通、学习管理、课堂管理和行政自动化。
Emeritus
emeritus.org
名誉应用程序提供与全球顶级大学的在线课程和认证，帮助用户提升职场技能和知识，支持职业发展。
Uteach
uteach.io
Uteach 是一个帮助用户快速创建教学网站的平台，支持在线教育、课程管理和学生参与，适用于个性化学习。
Wooflash
wooflash.com
Wooflash是一款教育平台，允许用户创建互动课程，提供各种问题类型，基于学习算法优化学习效果并提供即时反馈。
WISE
wise.live
WISE是一个专为在线教学和辅导业务设计的平台，提供自动排班、提醒和发票功能，以及灵活的课程管理和学员报告。
Pathwright
pathwright.com
Pathwright是一个一体化的教育平台，支持课程创建、管理和个性化学习，适合教育工作者和培训师使用。
Zenler
newzenler.com
Zenler是一个在线课程创建、交付和营销的平台，提供全面的工具以支持教育工作者和企业家。