Mapant Spain 的诞生源于创建自动生成的西班牙定向地图的想法。该项目的灵感来自于 2016 年在芬兰生产的第一台 Mapant (www.mapant.fi)。如果没有西班牙定向运动 (FEDO) 和西班牙测绘局 (IGN) 的合作，该项目就不可能实现，后者提供了激光雷达和矢量数据。该项目的背后有 Agustin Caballero、Manu Jurado 和 Javier Arufe，他们一直在开发该项目的工作流程和设计。

网站： mapant.es

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