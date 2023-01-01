MapAnt Spain
mapant.es
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“MapAnt Spain”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Mapant Spain 的诞生源于创建自动生成的西班牙定向地图的想法。该项目的灵感来自于 2016 年在芬兰生产的第一台 Mapant (www.mapant.fi)。如果没有西班牙定向运动 (FEDO) 和西班牙测绘局 (IGN) 的合作，该项目就不可能实现，后者提供了激光雷达和矢量数据。该项目的背后有 Agustin Caballero、Manu Jurado 和 Javier Arufe，他们一直在开发该项目的工作流程和设计。
网站： mapant.es
免责声明：WebCatalog 与“MapAnt Spain”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。