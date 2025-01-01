替代项 - Malcare

Sentry
sentry.io
Sentry是一个监视应用程序错误和性能的平台，帮助开发人员实时识别和管理代码问题，提供详细的错误报告和性能见解。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一个将组织与道德黑客连接起来的平台，帮助识别和修复安全漏洞，通过赏金计划激励黑客报告问题。
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic是一款网站可用性监控工具，提供实时监测和多渠道通知，帮助用户快速识别和解决网站停机问题。
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot 是一款网站监控服务，实时检查网站的可用性，并在出现问题时通过多种渠道发送通知。
Freshworks
freshworks.com
Freshworks是一款提供IT、客户支持、销售和营销团队的经营软件，帮助提高运营效率和增强客户互动管理。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一款监控和日志分析平台，帮助用户可视化其技术堆栈，实时管理事件并快速解决问题。
Synack
synack.com
Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。
Pentera
pentera.io
Pentera是一款自动安全验证平台，帮助组织评估网络安全，模拟网络攻击并进行漏洞评估和优先级管理。
ClickPress
click.press
ClickPress 是一款帮助用户以专业方式管理 WordPress 网站的应用，提供一键功能以提升网站性能和加载速度。
NitroPack
nitropack.io
NitroPack是一款综合网站速度优化工具，提供缓存、图像优化、CDN等功能，帮助用户改善网站加载速度和用户体验。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一款云端安全测试工具，专注于网络和Web应用的渗透测试，提供漏洞扫描、手动和自动测试功能及报告分析。
Snyk
snyk.io
Snyk是一个安全平台，帮助开发人员识别和管理应用程序中的漏洞，支持开源代码、容器和基础架构安全。
Hexometer
hexometer.com
Hexometer是一款监控网站性能和用户体验的工具，能跟踪故障、SEO问题及安全漏洞，并与Slack和Telegram集成。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。
Defendify
defendify.com
Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。
Uptime
uptime.com
正常运行时间是一个网站监视平台，提供实时性能监测和分析工具，帮助企业提高网站可靠性和用户体验。
StatusCake
statuscake.com
StatusCake是一个网站监控解决方案，可以跟踪正常运行时间、页面速度、服务器和SSL证书，确保网站性能和可用性。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb是一个分布式可观察性平台，帮助工程团队实时监控和调试现代软件应用，支持快速数据查询和问题分析。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一个网络安全平台，通过众包漏洞赏金计划连接企业与安全研究人员，帮助识别和报告安全漏洞。
CyberSmart
cybersmart.co.uk
CyberSmart是一款网络安全应用，帮助用户和组织增强数字安全，提供工具和教育以应对网络威胁，支持多因素身份验证。
Tethered
tethered.app
Tethered 是一个完全免费的运行时间监控工具，可以无限制地监测网站和服务器，并通过无限集成发送通知。
Cronitor
cronitor.io
Cronitor是一款用于监控计划任务、应用程序、网站和API的工具，提供实时状态更新和性能分析。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一款24/7监测和检测安全漏洞的应用，集成多个开源扫描工具，支持自动警报和风险管理。
Checkly
checklyhq.com
Checkly是一款监控工具，允许用户以代码形式管理API和应用监测，提供性能分析和故障报警，支持CI/CD集成。
Patchstack
patchstack.com
Patchstack 是一种安全解决方案，提供自动修补和实时威胁检测，以保护网站免受插件漏洞的影响。
Harness
harness.io
Harness 是一款软件交付解决方案，自动化部署、验证和回滚工件，帮助团队加速交付，提高效率与安全性。
DebugBear
debugbear.com
DebugBear是一款网站监控工具，帮助团队优化网站速度，提升用户体验，提供性能分析和实时警报。