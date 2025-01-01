替代项 - Malcare

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry是一个监视应用程序错误和性能的平台，帮助开发人员实时识别和管理代码问题，提供详细的错误报告和性能见解。

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne是一个将组织与道德黑客连接起来的平台，帮助识别和修复安全漏洞，通过赏金计划激励黑客报告问题。

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic是一款网站可用性监控工具，提供实时监测和多渠道通知，帮助用户快速识别和解决网站停机问题。

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot 是一款网站监控服务，实时检查网站的可用性，并在出现问题时通过多种渠道发送通知。

Freshworks

Freshworks

freshworks.com

Freshworks是一款提供IT、客户支持、销售和营销团队的经营软件，帮助提高运营效率和增强客户互动管理。

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack是一款监控和日志分析平台，帮助用户可视化其技术堆栈，实时管理事件并快速解决问题。

Synack

Synack

synack.com

Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera是一款自动安全验证平台，帮助组织评估网络安全，模拟网络攻击并进行漏洞评估和优先级管理。

ClickPress

ClickPress

click.press

ClickPress 是一款帮助用户以专业方式管理 WordPress 网站的应用，提供一键功能以提升网站性能和加载速度。

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack是一款综合网站速度优化工具，提供缓存、图像优化、CDN等功能，帮助用户改善网站加载速度和用户体验。

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest工具是一款云端安全测试工具，专注于网络和Web应用的渗透测试，提供漏洞扫描、手动和自动测试功能及报告分析。

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk是一个安全平台，帮助开发人员识别和管理应用程序中的漏洞，支持开源代码、容器和基础架构安全。

Hexometer

Hexometer

hexometer.com

Hexometer是一款监控网站性能和用户体验的工具，能跟踪故障、SEO问题及安全漏洞，并与Slack和Telegram集成。

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。

Uptime

Uptime

uptime.com

正常运行时间是一个网站监视平台，提供实时性能监测和分析工具，帮助企业提高网站可靠性和用户体验。

StatusCake

StatusCake

statuscake.com

StatusCake是一个网站监控解决方案，可以跟踪正常运行时间、页面速度、服务器和SSL证书，确保网站性能和可用性。

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb是一个分布式可观察性平台，帮助工程团队实时监控和调试现代软件应用，支持快速数据查询和问题分析。

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti是一个网络安全平台，通过众包漏洞赏金计划连接企业与安全研究人员，帮助识别和报告安全漏洞。

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

CyberSmart是一款网络安全应用，帮助用户和组织增强数字安全，提供工具和教育以应对网络威胁，支持多因素身份验证。

Tethered

Tethered

tethered.app

Tethered 是一个完全免费的运行时间监控工具，可以无限制地监测网站和服务器，并通过无限集成发送通知。

Cronitor

Cronitor

cronitor.io

Cronitor是一款用于监控计划任务、应用程序、网站和API的工具，提供实时状态更新和性能分析。

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan是一款24/7监测和检测安全漏洞的应用，集成多个开源扫描工具，支持自动警报和风险管理。

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly是一款监控工具，允许用户以代码形式管理API和应用监测，提供性能分析和故障报警，支持CI/CD集成。

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack 是一种安全解决方案，提供自动修补和实时威胁检测，以保护网站免受插件漏洞的影响。

Harness

Harness

harness.io

Harness 是一款软件交付解决方案，自动化部署、验证和回滚工件，帮助团队加速交付，提高效率与安全性。

DebugBear

DebugBear

debugbear.com

DebugBear是一款网站监控工具，帮助团队优化网站速度，提升用户体验，提供性能分析和实时警报。

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