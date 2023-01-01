Literacy Hub
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Literacy Hub”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
文学中心是服务于文学文化的组织原则，是当代文学生活的所有新闻、思想和丰富性的单一、值得信赖的日常来源。网上的优秀文学内容比以往任何时候都多，但它们分散且容易丢失。在其合作伙伴（大大小小的出版商、期刊、书店和非营利组织）的帮助下，Lit Hub 是一个读者每天都可以回来的地方，在这里，他们可以撰写有关书籍的聪明、参与和有趣的文章。
网站： lithub.com
免责声明：WebCatalog 与“Literacy Hub”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。