替代项 - LightPDF

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款综合PDF管理工具，提供创建、编辑、共享和签署文档的功能，支持多种平台和设备。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF是一款多功能PDF管理工具，提供编辑、合并、拆分、转换、压缩和签署PDF的功能，适用于各种用户。
PDFescape
pdfescape.com
PDFescape是一款免费的PDF阅读器和编辑器，支持在线填写PDF表单、查看和注释PDF文件。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多功能PDF编辑器，支持创建、编辑、转换及电子签署PDF，适用于各种设备。提供OCR和密码保护功能。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款用于文档编辑、签名和分发的工具，可与 Google Workspace 集成，支持多种文件格式和安全存储。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf是一款多功能在线工具，简化PDF文件的转换、压缩、编辑和签名，支持桌面和移动设备，集成云存储服务。
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy是一款在线和离线工具，支持多种文件格式转换为PDF，并提供47种PDF处理工具，如编辑、分割、合并等。
Xodo PDF.Online
pdf.online
Xodo PDF.Online是一个免费的PDF管理工具，支持合并、转换、编辑、压缩PDF文件，并提供实时协作和安全存储功能。
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller是一款基于云的应用，可编辑PDF、创建表单、收集数据、协作签署和传真文档，支持多设备使用。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一个PDF和电子签名的文档管理解决方案，提供编辑、注释和安全签名功能，适用于多种行业。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供工具以安全管理和发送PDF文档及表单，支持PDF编辑、签名与共享，并集成AI技术以增强文档处理。
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile是一款全面的PDF编辑和转换工具，具有强大的OCR功能，可编辑、转换和组织PDF文档，方便高效。
PDFBEAR
pdfbear.com
PDFBEAR是一个免费的在线平台，提供PDF文件的转换、编辑、压缩、合并和分割等功能。支持签名和解锁，保护文档安全。
Sejda
sejda.com
Sejda是一款在线PDF编辑器，提供编辑、压缩、合并、分割和转换PDF等功能，支持多种操作系统，无需安装。
DeftPDF
deftpdf.com
DeftPDF是一款免费在线PDF编辑和转换工具，提供多种功能如编辑、合并、压缩、加密等，无需安装或订阅。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款云端PDF编辑和文档工作流软件，支持电子签名、文本编辑和团队协作，适用于个人和专业使用。
PDF.co
pdf.co
PDF.co是一个低代码平台，提供PDF转换、编辑、提取和自动化功能，支持与多个在线平台集成。
Hipdf
hipdf.com
Wondershare HiPDF是一款在线PDF工具，提供编辑、转换、压缩、合并等功能，支持AI协助处理PDF文档。
Macro
macro.com
Macro是一个综合文件工作区，提供文字处理器、PDF编辑、比较工具、自动化工具以及AI辅助写作和审阅功能。
Redactable
redactable.com
Redactable是一款基于云的文档修订工具，能有效安全地去除PDF及其他文件中的敏感信息，适用于各种行业和组织。
FoxyUtils
foxyutils.com
FoxyUtils 是一个文件转换工具，每进行 5,000 次转换就会为环境种植一棵树。
CraftMyPDF
craftmypdf.com
CraftMyPDF 是一个基于Web的平台，允许用户通过拖放编辑器自动生成和设计PDF文档，支持与Zapier等平台集成。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc是一款在线PDF编辑工具，提供文档编辑、签名和共享功能，支持多种格式，确保文档安全和便捷协作。
pdfRest
pdfrest.com
Pdftools
pdf-tools.com
PDFTools是一款综合的PDF管理解决方案，提供注释、编辑、表单填充及格式转换工具，简化文档工作流程，提升管理效率。