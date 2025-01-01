替代项 - Level Access

BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一个云端测试平台，允许开发者在真实设备和浏览器上测试网站和移动应用，提供兼容性和性能的保障。
Silktide
silktide.com
Silktide 是一款网站优化工具，提供自动化可访问性测试、内容优化和数字营销功能，帮助用户改善网站性能和用户体验。
Accessibility Cloud
accessibilitycloud.com
可访问性云是一个平台，提供网站和文档的可访问性测试和监控，符合多个法律标准，如WCAG和ADA，助力数字无障碍。
accessiBe
accessibe.com
accessiBe是一款利用AI技术，使网站符合各种无障碍标准的工具，提供可访问性界面、审核和监测功能。
Pluro
pluro.ai
Pluro 应用简化了网站无障碍访问的实现，提供 AI 驱动的工具，帮助开发者快速解决无障碍问题，无需编码。
AudioEye
audioeye.com
AudioEye是一个云端数字可访问性平台，帮助各类企业构建符合可访问性标准的网站和应用。
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb是一款自动化数字可访问性合规应用，帮助残疾人获取网站信息，符合ADA和WCAG等标准。
UserWay
userway.org
UserWay是数字可访问性平台，帮助网站满足可访问性标准，增强残疾用户的在线体验，提供监控、调整和法律支持等功能。
DubBot
dubbot.com
DubBot是一款网站治理软件，提供网站质量检查和可访问性测试，帮助用户发现拼写错误、断链和无障碍问题等。
AllAccessible
allaccessible.org
AllAccessible 为残障用户提供即时的无障碍浏览体验，符合 WCAG 2.1 标准，确保数字内容的访问性和合规性。
Fable
makeitfable.com
Fable帮助组织关注用户体验，而不是合规性，致力于为超过10亿有障碍的人提供更易于访问的产品。
AceADA
aceada.com
AceADA提供ADA网站可访问性工具，帮助企业实现合规，简化工作流程，确保用户高效管理可访问性任务。
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove是一款云端工具，帮助企业改善网站内容质量、可访问性和SEO，以提升在线影响力和用户体验。
Monsido
monsido.com
Monsido是一个数字体验平台，提供网站可访问性、质量保证和SEO优化等工具，帮助用户提升网站性能和合规性。
Documenta11y
documenta11y.com
Documenta11y是一款帮助组织创建和管理符合可访问性标准的文档的工具，支持多种文档格式和注释功能。
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC是一个数字可访问性平台，提供工具和支持，帮助组织确保其网站和应用对所有用户，包括残疾人，均可访问。
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak是一款数字体验平台，帮助企业创建个性化的线上体验，管理内容，实现数字化交易，增强客户互动。
Pope Tech
pope.tech
Pope Tech是一款用于提升网站可访问性和报告的工具，帮助用户识别和解决可访问性问题，确保所有用户均可顺利访问网络内容。
AAArdvark
aaardvarkaccessibility.com
AAArdvark是一款帮助数字无障碍专业人士管理可访问性项目的应用，提供测试、监控、问题管理和报告功能。
Sitemorse
sitemorse.com
Sitemorse是一款自动化网站合规性和测试平台，帮助用户监测和管理网站的可访问性、内容质量和性能。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics是一个内容优化工具，分析文本清晰度和质量，提供可读性分析、关键字建议等功能，帮助用户提升写作效果。
Equally AI
equally.ai
同样AI是一款自动合规软件，帮助企业确保网站符合ADA和WCAG标准，提升用户可访问性，支持多种语言和个性化体验。