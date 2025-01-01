替代项 - Legito

Microsoft Word Online
word.cloud.microsoft
Microsoft Word Online是一个免费的在线文字处理工具，支持多人协作和文档管理，用户可随时访问和编辑文档。存储在OneDrive中。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款综合PDF管理工具，提供创建、编辑、共享和签署文档的功能，支持多种平台和设备。
Overleaf
overleaf.com
Overleaf是一个基于云的协作LaTeX编辑器，帮助用户撰写、编辑和发布科学文档，支持实时协作和多种模板。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
monday.com
monday.com
monday.com是一个项目管理工具，帮助组织管理任务、项目和团队合作，并提高协作和工作效率。
Coda
coda.io
Coda是一个基于云的文档编辑器，集成文档、电子表格和应用功能，支持团队协作和多种第三方服务。
DocuSign
docusign.com
DocuSign应用程序允许用户随时通过任何设备安全地发送和签署文档，简化合同管理流程，增强工作效率。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF是一款多功能PDF管理工具，提供编辑、合并、拆分、转换、压缩和签署PDF的功能，适用于各种用户。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet是一个电子表格应用，支持在线创建、编辑和共享数据，具备数据分析、实时协作和导入导出多种文件格式的功能。
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer是一个多功能的文字处理应用，支持文档创建、编辑和实时协作，包括拼写、语法建议和改动跟踪功能。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
StudioBinder
studiobinder.com
StudioBinder是一个基于网络的电影制作管理软件，提供脚本编写、拍摄计划、呼叫表和团队管理功能。
Clio
clio.com
Clio是一款法律实践管理软件，帮助律师事务所管理文档、计费和客户互动，支持云存储和多种支付方式。
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet是一款基于云的编剧软件，支持实时协作和AI建议，适合个人和团队共同开发高质量剧本。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多功能PDF编辑器，支持创建、编辑、转换及电子签署PDF，适用于各种设备。提供OCR和密码保护功能。
Craft
craft.do
Craft是一个协作工作空间，允许团队共同记录、管理工作和创意，提供每日更新和内置AI助手以提高生产力。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款用于文档编辑、签名和分发的工具，可与 Google Workspace 集成，支持多种文件格式和安全存储。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一个提供文档自动化、电子签名和工作流程管理的软件平台，帮助企业高效创建、发送和管理提案与合同。
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF是一款用户友好的PDF编辑工具，支持创建、编辑、转换和签名PDF文档，适用于个人和专业用途。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf是一款多功能在线工具，简化PDF文件的转换、压缩、编辑和签名，支持桌面和移动设备，集成云存储服务。
Lark
larksuite.com
Lark是一个多功能协作平台，集成聊天、文档、任务管理和视频会议，支持团队远程高效工作。
Inkitt
inkitt.com
Inkitt是一款阅读应用，用户可以免费发现和阅读独立作者创作的小说，涵盖多种文学类型。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一个一体化的业务管理平台，集成项目管理、客户关系管理、财务管理等功能，便于企业高效运营。
Xodo
xodo.com
Xodo是一款多功能PDF编辑器，支持阅读、注释、签名和分享PDF文档，适用于桌面和移动设备，功能全面且易于使用。
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs是一个在线文件管理和协作平台，支持团队实时创建、编辑和共享文档，确保安全和高效的工作流程。
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter 是一款基于网页的提词器，适用于博客作者、学生、演讲者、宗教人士和律师。
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller是一款基于云的应用，可编辑PDF、创建表单、收集数据、协作签署和传真文档，支持多设备使用。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一个PDF和电子签名的文档管理解决方案，提供编辑、注释和安全签名功能，适用于多种行业。
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款将PDF和图像转换为多种格式的工具，包括LaTeX、DOCX和Excel，便于研究人员管理和分享文献。
Drawboard
drawboard.com
Drawboard 是一款数字工具，帮助用户快速高效地在 PDF 文档上进行标注和协作，支持多平台使用。