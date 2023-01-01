Kutt 是一个点对点 (P2P) 体育和社交游戏平台，允许朋友和陌生人利用他们的体育知识和其他市场知识，在各种比赛中相互竞争。 Kutt 的旗舰产品是我们的体育博彩平台，这是一种更高水平的技能游戏，您可以通过正确预测体育赛事的结果来与您的朋友和其他用户竞争。当社交竞争变得更加有趣时，在 Kutt 上，每个人都有一个用户个人资料，因此您将始终准确地知道自己的对手是谁（并且始终可以向该人发送个性化消息，告诉他们您对该竞争者了解多少）游戏比他们做的）。通过详细的记录保存，Kutt 提供了一种有趣的方式来跟踪您与竞争对手的表现，并且我们应用程序的排行榜功能展示了社区中拥有最佳预测记录的用户。

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