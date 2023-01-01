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Krishna.com 是一个关于克里希纳的网站，由 BBT Online Ministry Inc 为您提供，该公司是一家非营利组织，旨在在互联网上分享克里希纳勋爵的教义，并满足学生、教师的不同需求和兴趣、学者、精神追求者、印度教社区、奉献者和任何对实际精神生活感兴趣的人。 Krishna.com 上提供的信息基于神圣文本，包括《薄伽梵歌》、《圣典博伽瓦谭》、《柴坦尼亚·查里塔姆里塔》和相关的外士那瓦经典，从梵文和孟加拉语翻译而来，并由我们的灵性导师神圣恩典 A.C. 巴克提维丹塔·斯瓦米·帕布帕德 (His Holy Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada) 进行了详细的评论。国际克里希纳意识协会的创始人阿查里亚。我们还促进巴克提维丹塔图书信托基金 (BBT) 出版的精神文献在互联网上的分发。我们的精神原则和戒律是国际奎师那知觉协会的精神原则和戒律，概括为七个目的。
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