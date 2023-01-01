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十多年来，Knack 一直是无代码领域的先驱，拥有 5000 多家客户，从中小企业到财富 500 强中的最大企业。Knack 使日常创新者能够轻松克服关键的业务挑战。通过利用 Knack 直观的无代码平台和专家构建器网络，团队可以快速构建自定义应用程序来收集和管理数据、自动化流程以及在线移动工作流程。这可以节省您的时间，因为业务构建者可以创建和修改工作流程，并有权解决自己的挑战。 Knack 帮助解决各种功能用例，例如客户和供应商门户、定制 CRM 和项目管理应用程序、LMS 系统、发票和合同管理、物流和供应链、航空公司调度、会员名录和志愿者管理、房地产和租户管理、医疗保健 (HIPAA)、州和地方政府通信应用程序等。 Knack 帮助非程序员轻松构建美观的、数据驱动的 Web 应用程序。数据可以从电子表格导入并转换为在线数据库。搜索、表单和表格等工具用于构建处理数据的 Web 应用程序。我们提供医疗保健 (HIPAA)、政府 (GovCloud) 和 SOC2 合规性特别版本。应用程序可以发布到任何站点并适应周围的设计。可以将多个版本发布到不同的站点并针对不同的受众。开发人员可以使用 RESTful API、自定义 CSS 和 JS 事件处理程序来扩展这些应用程序。

网站： knack.com

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