替代项 - Kinobi

Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
Huntr
huntr.co
Huntr是一款求职工具，帮助用户浏览工作招聘网站，保存职位，跟踪申请进度，并管理面试等重要事件。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款为K-12学区设计的学生信息系统和企业资源计划软件，用于简化学校管理和增强运营效率。
Submittable
submittable.com
Submittable是一个综合平台，简化赠款、志愿者和公司社会责任计划的管理，提高效率并增强透明度。
12Twenty
12twenty.com
12Twenty 是一个为雇主和求职者提供连接的平台，简化招聘过程并保护用户隐私。
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants是一个在线申请管理系统，简化了赠款申请、审查和决策过程，支持多种设备访问，适用于各种规模的组织。
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants是一个国际化的赠款管理平台，帮助中小型赠款者以灵活的方式管理和资助赠款申请。
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect是一个在线平台，简化奖学金、赠款和奖励的申请管理，支持创建表单、审查和追踪申请，提升效率。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一个为高等教育机构提供技术解决方案的综合平台，支持学生信息管理和行政操作，改善学生体验和安全性。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款为非营利组织提供全面CRM解决方案的应用，支持筹款、活动管理与赠款管理。
Evalato
evalato.com
Evalato 是一款奖项管理软件，简化申请收集、评估和选出获奖者的流程，支持多种语言和货币，适用于各种评估活动。
Prepler
prepler.com
Prepler 是一款自动化的学位规划和课程 mapping 应用，帮助学生理解学位要求和课程安排，避免不必要的课程，促进按时毕业。
Freckle
freckle.com
Freckle是一款个性化学习应用，帮助教师根据学生水平提供数学和英语艺术的适应性练习，支持差异化教学和实时进度反馈。
BridgeU
bridge-u.com
BridgeU是一个连接140个国家的大学和国际学校的应用，旨在改善学生的高等教育和职业发展。
Xello
xello.world
Xello是一款在线职业探索和教育规划工具，帮助学生了解兴趣、技能，制定实现未来目标的个性化计划。
RaiseMe
raise.me
RaiseMe是一个帮助学生为大学做准备的教育平台，通过记录成就连接学生与奖学金机会，提供大学申请过程的资源和信息。
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama教育是一款支持学校了解和改善学生体验的工具，提供调查、数据分析和干预计划，帮助教育者识别需要额外支持的学生。
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Apply是一款用于简化赠款、奖学金和申请流程的工具，帮助组织管理申请和评审。
Untap
untapcompete.com
Untap是一个管理创新和人才发现的平台，支持开放创新挑战、黑客马拉松、评比等活动，提供定制化管理和数据分析功能。
CounselMore
counselmore.com
CounselMore是一款管理大学申请过程的工具，帮助教育顾问、学生和家长高效沟通与协调，简化大学准备工作。
VisitDays
visitdays.com
VisitDays帮助K-12地区和私立学校将学生与1800多所大学连接，简化寻找和沟通大学的过程，提供无限活动和在线内容。
Overgrad
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Overgrad是一个在线平台，帮助学生设定和跟踪大学与职业目标，探索学校选择，并与相关机构建立联系。
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