替代项 - Kinobi

Workday

Workday

workday.com

Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。

Huntr

Huntr

huntr.co

Huntr是一款求职工具，帮助用户浏览工作招聘网站，保存职位，跟踪申请进度，并管理面试等重要事件。

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward是一款为K-12学区设计的学生信息系统和企业资源计划软件，用于简化学校管理和增强运营效率。

Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable是一个综合平台，简化赠款、志愿者和公司社会责任计划的管理，提高效率并增强透明度。

12Twenty

12Twenty

12twenty.com

12Twenty 是一个为雇主和求职者提供连接的平台，简化招聘过程并保护用户隐私。

ZoomGrants

ZoomGrants

zoomgrants.com

ZoomGrants是一个在线申请管理系统，简化了赠款申请、审查和决策过程，支持多种设备访问，适用于各种规模的组织。

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

Good Grants是一个国际化的赠款管理平台，帮助中小型赠款者以灵活的方式管理和资助赠款申请。

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelect是一个在线平台，简化奖学金、赠款和奖励的申请管理，支持创建表单、审查和追踪申请，提升效率。

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar是一个为高等教育机构提供技术解决方案的综合平台，支持学生信息管理和行政操作，改善学生体验和安全性。

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud是一款为非营利组织提供全面CRM解决方案的应用，支持筹款、活动管理与赠款管理。

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato 是一款奖项管理软件，简化申请收集、评估和选出获奖者的流程，支持多种语言和货币，适用于各种评估活动。

Prepler

Prepler

prepler.com

Prepler 是一款自动化的学位规划和课程 mapping 应用，帮助学生理解学位要求和课程安排，避免不必要的课程，促进按时毕业。

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle是一款个性化学习应用，帮助教师根据学生水平提供数学和英语艺术的适应性练习，支持差异化教学和实时进度反馈。

BridgeU

BridgeU

bridge-u.com

BridgeU是一个连接140个国家的大学和国际学校的应用，旨在改善学生的高等教育和职业发展。

Xello

Xello

xello.world

Xello是一款在线职业探索和教育规划工具，帮助学生了解兴趣、技能，制定实现未来目标的个性化计划。

RaiseMe

RaiseMe

raise.me

RaiseMe是一个帮助学生为大学做准备的教育平台，通过记录成就连接学生与奖学金机会，提供大学申请过程的资源和信息。

Panorama Education

Panorama Education

panoramaed.com

Panorama教育是一款支持学校了解和改善学生体验的工具，提供调查、数据分析和干预计划，帮助教育者识别需要额外支持的学生。

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

SurveyMonkey Apply是一款用于简化赠款、奖学金和申请流程的工具，帮助组织管理申请和评审。

Untap

Untap

untapcompete.com

Untap是一个管理创新和人才发现的平台，支持开放创新挑战、黑客马拉松、评比等活动，提供定制化管理和数据分析功能。

CounselMore

CounselMore

counselmore.com

CounselMore是一款管理大学申请过程的工具，帮助教育顾问、学生和家长高效沟通与协调，简化大学准备工作。

VisitDays

VisitDays

visitdays.com

VisitDays帮助K-12地区和私立学校将学生与1800多所大学连接，简化寻找和沟通大学的过程，提供无限活动和在线内容。

Overgrad

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overgrad.com

Overgrad是一个在线平台，帮助学生设定和跟踪大学与职业目标，探索学校选择，并与相关机构建立联系。

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