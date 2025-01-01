替代项 - Kinderpedia

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint是一款综合教育平台，提供出勤、费用管理等工具，旨在简化学校管理、提高教学效果。

Workday

Workday

workday.com

Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo是一款教育工具，帮助教师管理课堂，促进家长与学生之间的沟通与互动。

Remind

Remind

remind.com

Remind是一款沟通平台，连接学生和家庭，提供教育支持和在线辅导，助力学习与交流，服务于数百万学生。

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle是一个帮助教师工作的应用，利用人工智能提供工具，支持前沿和未来导向的教育。

brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel是一个综合应用，帮助幼儿园和托儿所处理签到、通讯、考核、日常记录、照片和账单等管理功能。

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie是一款数字学习平台，帮助教师高效管理课堂，分发作业，提供反馈，促进学生之间的合作。

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft是一款教育应用，旨在改善学生行为、参与度和出勤率，通过游戏化和个性化学习提升课堂管理。

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

苏格拉底学生应用程序允许学生通过测验、投票和游戏等形式分享理解，没有账号需求，便于课堂参与和反馈。

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum是一个在线学习平台，提供个性化教育支持，帮助教育者和学生实现教育目标，增强学习体验。

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard是一个教育管理平台，帮助学校简化运营，管理学生记录、出勤及绩效，并促进家校沟通。

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Pearson在线教室是一个支持教师和学生管理教育资源的平台，提供任务创建、进度跟踪和教学材料访问等功能。

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

课堂屏幕是一个教育工具，帮助教师管理课堂和提高学生参与度，提供计时器、随机名称选择和测验等功能。

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365是一款综合教育管理软件，简化学校和机构的行政管理及学习过程，支持课程管理、用户注册和学习进度跟踪等功能。

edumerge

edumerge

edumerge.com

edumerge 应用提供一个统一的平台，方便学生、教师、家长和管理层之间进行即时沟通、学习管理、课堂管理和行政自动化。

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

前线教育是一款学校管理软件，用于招聘、聘用、缺勤管理、专业发展等，旨在提高教育机构的行政效率。

Extramarks

Extramarks

extramarks.com

Extramarks是一个在线学习平台，提供K-12和高等教育的互动视频模块，帮助学生随时随地学习，支持个性化学习和进度监控。

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward是一款为K-12学区设计的学生信息系统和企业资源计划软件，用于简化学校管理和增强运营效率。

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Socrative老师是一款互动评估工具，允许教师通过测验和投票实时评估学生理解，促进个性化学习。

SmartPass

SmartPass

smartpass.app

SmartPass是一个数字化的通行证应用，帮助学生管理出入教室，无需手机，支持虚拟排队和目的地管理，提高学校安全和文化。

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Cialfo是一个AI驱动的平台，简化高中大学咨询流程，帮助辅导员和学生管理职业探索、大学搜索和申请。

KidKare

KidKare

kidkare.com

KidKare是一款帮助儿童护理提供者管理USDA食品项目合规性的应用，提供自动索赔处理和详细记录追踪功能。

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go是一款现代化的学校管理软件，帮助教育中心管理课程安排、费用、出勤等，提供便捷的教学支持和数据存储。

Classter

Classter

classter.com

Classter是一款学生信息和学习管理系统，帮助教育机构高效管理学生数据和课程，支持个性化学习与多种工具集成。

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral是一款澳大利亚的学校管理系统，由教育工作者为教育工作者开发，提供全面的教育软件解决方案。

Studybase

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studybase.in

Studybase是一款面向学校和高等教育机构的B2B技术平台，旨在数字化学校生态系统，支持运营管理和在线学习。

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