Kaggle 是 Google LLC 的子公司，是数据科学家和机器学习从业者的在线社区。 Kaggle 允许用户查找和发布数据集，在基于网络的数据科学环境中探索和构建模型，与其他数据科学家和机器学习工程师合作，并参加竞赛以解决数据科学挑战。 Kaggle 成立于 2010 年，最初提供机器学习竞赛，现在还提供公共数据平台、基于云的数据科学工作台和人工智能教育。其主要人员是安东尼·戈德布卢姆和杰里米·霍华德。尼古拉斯·格鲁恩 (Nicholas Gruen) 是创始主席，由马克斯·列夫钦 (Max Levchin) 继任。 2011 年筹集股本，公司估值达到 2500 万美元。 2017 年 3 月 8 日，谷歌宣布收购 Kaggle。

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