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即时设计是一款在线可协作的UI设计工具，是可协作的在线sketch、国内版figma，拥有海量的设计资源与素材，支持导入sketch格式的源文件。支持创建交互原型、获取设计标注、快速切图、团队协作等工作。

网站： js.design

免责声明：WebCatalog 与“即时设计”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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