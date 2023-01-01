即时设计是一款在线可协作的UI设计工具，是可协作的在线sketch、国内版figma，拥有海量的设计资源与素材，支持导入sketch格式的源文件。支持创建交互原型、获取设计标注、快速切图、团队协作等工作。

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