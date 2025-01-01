替代项 - Job Today

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri是一个求职应用，帮助用户与雇主连接，申请印度各行业的工作机会，并提供职业发展工具和定制招聘通知。

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor是一个求职平台，用户可以匿名查看公司评价、工资信息，搜索并申请职位，帮助 individuals 找到合适的工作。

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter是一个求职和招聘平台，简化了申请人跟踪，帮助雇主管理候选人及其申请流程。

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。

Monster

Monster

monster.com

Monster是一个求职平台，提供职位搜索、职业建议和简历工具，帮助求职者与雇主联系，优化求职体验。

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。

Remote

Remote

remote.com

Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。

Otta

Otta

otta.com

OTTA是一个求职平台，帮助用户根据个人偏好找到合适的职位，提供职位信息、公司见解和职业发展资源。

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent是一个免费的平台，帮助企业在全球范围内寻找和联系自由职业者和代理机构。

Dice

Dice

dice.com

DICE应用程序是一个专为技术行业设计的求职平台，提供工作搜索、求职服务和社交功能，帮助用户快速找到合适的职位。

Talent.com

Talent.com

talent.com

Talent.com 是一款招聘应用，提供企业招聘解决方案，帮助快速找到合适的候选人，满足招聘需求。

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob是一个免费应用程序，帮助用户轻松找到兼职和全职工作，特别适合需要灵活时间安排的工人和雇主。

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

InfoJobs是一个求职平台，帮助用户浏览和申请各种职位，支持按地点和行业搜索工作机会。

Built In

Built In

builtin.com

Built In 是一个在线社区，连接专业人士与科技公司，提供工作机会和行业资讯。

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io是一个平台，帮助技术人才找到心仪的工作，并协助公司建立优秀的技术团队，支持全职和自由职业的职位。

Idealist

Idealist

idealist.org

理想主义者是一个连接用户与非营利工作、志愿服务机会的平台，提供职位信息和行业资源。

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

Powertofly 是一个连接求职者与灵活工作机会的平台，帮助用户探索职位、建立网络并提升技能。

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase是一个在线社区，帮助求职者与其他工人连接，优化简历，寻找工作机会，提供职业建议和支持。

Dr. Job

Dr. Job

drjobpro.com

Dr.Job 是一个高科技招聘门户，为求职者和自由职业者提供工作机会，雇主可发布职位并访问简历。

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

GrabJobs是一个招聘应用，提供兼职和全职工作信息，涵盖多个行业，服务于新加坡、印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚、菲律宾和泰国。

Crypto Jobs List

Crypto Jobs List

cryptojobslist.com

加密工作清单是一个连接求职者与加密货币和区块链行业工作的综合平台，定期更新职位信息，支持各种分类浏览。

Zippia

Zippia

zippia.com

Zippia是一个职业平台，帮助求职者发掘职业路径、探索工作机会，并提供市场洞察和个性化建议。

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt是一款全球招聘平台，帮助企业高效寻找和管理人才，简化招聘流程并提高效率。

The Ladders

The Ladders

theladders.com

梯子是一个专业求职平台，帮助高级专业人士找到匹配的高薪职位，并提供求职工具和资源。

Loopcv

Loopcv

loopcv.pro

Loopcv帮助求职者自动化简历投递，提供职位搜索与申请管理，提高面试机会，支持简历优化与电子邮件推广。

Jobsora

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jobsora.com

Jobsora是一个求职应用，汇总来自250多个网站的职位信息，帮助用户在全国范围内找到合适的工作。

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