替代项 - Job Today

Indeed
indeed.com
Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。
Naukiri
naukri.com
Naukri是一个求职应用，帮助用户与雇主连接，申请印度各行业的工作机会，并提供职业发展工具和定制招聘通知。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor是一个求职平台，用户可以匿名查看公司评价、工资信息，搜索并申请职位，帮助 individuals 找到合适的工作。
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter是一个求职和招聘平台，简化了申请人跟踪，帮助雇主管理候选人及其申请流程。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。
Monster
monster.com
Monster是一个求职平台，提供职位搜索、职业建议和简历工具，帮助求职者与雇主联系，优化求职体验。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Otta
otta.com
OTTA是一个求职平台，帮助用户根据个人偏好找到合适的职位，提供职位信息、公司见解和职业发展资源。
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent是一个免费的平台，帮助企业在全球范围内寻找和联系自由职业者和代理机构。
Dice
dice.com
DICE应用程序是一个专为技术行业设计的求职平台，提供工作搜索、求职服务和社交功能，帮助用户快速找到合适的职位。
Talent.com
talent.com
Talent.com 是一款招聘应用，提供企业招聘解决方案，帮助快速找到合适的候选人，满足招聘需求。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob是一个免费应用程序，帮助用户轻松找到兼职和全职工作，特别适合需要灵活时间安排的工人和雇主。
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs是一个求职平台，帮助用户浏览和申请各种职位，支持按地点和行业搜索工作机会。
Built In
builtin.com
Built In 是一个在线社区，连接专业人士与科技公司，提供工作机会和行业资讯。
talent.io
talent.io
Talent.io是一个平台，帮助技术人才找到心仪的工作，并协助公司建立优秀的技术团队，支持全职和自由职业的职位。
Idealist
idealist.org
理想主义者是一个连接用户与非营利工作、志愿服务机会的平台，提供职位信息和行业资源。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly 是一个连接求职者与灵活工作机会的平台，帮助用户探索职位、建立网络并提升技能。
Queros
app.qureos.com
Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。
Jobcase
jobcase.com
Jobcase是一个在线社区，帮助求职者与其他工人连接，优化简历，寻找工作机会，提供职业建议和支持。
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job 是一个高科技招聘门户，为求职者和自由职业者提供工作机会，雇主可发布职位并访问简历。
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs是一个招聘应用，提供兼职和全职工作信息，涵盖多个行业，服务于新加坡、印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚、菲律宾和泰国。
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
加密工作清单是一个连接求职者与加密货币和区块链行业工作的综合平台，定期更新职位信息，支持各种分类浏览。
Zippia
zippia.com
Zippia是一个职业平台，帮助求职者发掘职业路径、探索工作机会，并提供市场洞察和个性化建议。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一款全球招聘平台，帮助企业高效寻找和管理人才，简化招聘流程并提高效率。
The Ladders
theladders.com
梯子是一个专业求职平台，帮助高级专业人士找到匹配的高薪职位，并提供求职工具和资源。
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv帮助求职者自动化简历投递，提供职位搜索与申请管理，提高面试机会，支持简历优化与电子邮件推广。
Jobsora
jobsora.com
Jobsora是一个求职应用，汇总来自250多个网站的职位信息，帮助用户在全国范围内找到合适的工作。