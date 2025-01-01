替代项 - italki

Duolingo
duolingo.com
Duolingo是一款语言学习应用，提供多种语言课程，结合互动练习和社区功能，旨在帮助用户轻松有效地学习语言。
Babbel
babbel.com
Babbel是一款语言学习应用，提供结构化课程，帮助用户提高对话能力，适合各种语言水平，支持实用场景学习。
Busuu
busuu.com
Busuu是一款语言学习应用，提供13种语言课程，帮助用户通过阅读、写作、听力和口语练习学习新语言。
Rosetta Stone
rosettastone.com
Rosetta Stone是一个语言学习应用，通过沉浸式体验和语音分析技术帮助用户学习25种语言，提升口语能力。
Preply
preply.com
Preply是一款在线语言学习应用，提供与认证导师进行一对一的个性化课程，支持多种语言，可灵活安排学习时间。
Memrise
memrise.com
Memrise是一款语言学习应用，帮助用户通过多样化的课程和练习提高词汇、听说能力，支持多种语言学习及离线使用。
ELSA Speech Analyzer
speechanalyzer.elsaspeak.com
ELSA语音分析仪通过语音识别技术，为用户提供发音、语法和词汇的反馈，帮助提升英语口语能力。
TalkPal
talkpal.ai
TalkPal是一款由GPT驱动的语言学习应用，支持57种语言，通过对话帮助用户提高听说读写能力。提供个性化课程和实时反馈。
LingoDeer
lingodeer.com
Lingodeer是一款语言学习应用，提供结构化课程、互动练习和可自定义的复习活动，支持多种语言学习。
Mondly
mondly.com
Mondly 是一款针对企业的语言培训平台，提供41种语言学习，特别强调实用英语，具备互动课程和实时反馈功能。
Drops
languagedrops.com
Drops是一款语言学习应用，提供50多种语言的词汇课程，专注于常用词汇，采用短时互动游戏提高学习效率。
Lingvist
lingvist.com
Lingvist应用根据您的记忆方式个性化学习，通过实时适应、实践词汇和语法提示帮助您快速学习法语、西班牙语、德语、俄语和英语。
Pimsleur
pimsleur.com
Pimsleur是一款语言学习应用，提供基于音频的课程，强调听说技巧，支持多种语言，适合在多任务环境中使用。
Mango Languages
mangolanguages.com
芒果语言是一款在线语言学习应用，提供70多种语言的互动课程，帮助用户提升听说读写能力，适合初学者和多语言学习者。
AlfaPTE
alfapte.com
AlfaPTE是一个英语考试（PTE）练习应用，提供自定义测试、AI评分、学习计划和详细分析，帮助用户提升考试技能。
Lingoda
lingoda.com
Lingoda是一个在线语言学习平台，提供英语、德语、法语和西班牙语的实时小组和私人课程，支持灵活安排和个性化学习。
LanGeek
langeek.co
LanGeek是一款语言学习平台，利用人工智能提供个性化学习工具，支持多种语言背景的用户提高英语技能。
Chatterbug
chatterbug.com
Chatterbug是一款帮助企业员工快速高效地学习语言的在线平台，提供个性化课程和自学工具。
Fluenz
fluenz.com
Fluenz是一款语言学习应用，提供结构化课程和个性化学习路径，帮助用户掌握对话技能和语法，适合各种学习者。
Hack Chinese
hackchinese.com
Hack Chinese 是一款在线应用，帮助学习者通过结构化方法和互动练习提高中文能力，适合各级学习者。
EnglishCentral
englishcentral.com
EnglishCentral是一个语言学习平台，提供视频课程和互动练习，帮助用户提高英语口语、听力和理解能力，支持个性化学习。
Voxy
voxy.com
Voxy是一个综合的英语学习平台，通过互动故事和个性化内容帮助用户提高英语技能。
SpeechSuper
speechsuper.com
SpeechSuper是一款基于深度学习的发音评估应用，支持英语、中文、法语等8种语言，提供详尽的发音和流利度反馈。
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame是一个电子学习平台，提供多种课程以增强员工培训，支持与学习管理系统的集成，便于管理和跟踪学习进度。
Rocket Languages
rocketlanguages.com
火箭语言是一个语言学习平台，提供多种语言课程，结合语音识别、互动音频和文化课程，支持个性化学习。
Speexx
speexx.com
Speexx是一个智能语言学习平台，提供企业语言培训和业务辅导，帮助组织提升员工沟通能力和技能发展。
LiveXP
livexp.com
LiveXP是一款快速发展的在线教育平台，连接来自世界各地渴望学习不同语言的学员与启发性的教师。
Languagehood
languagehood.com
Languagehood是一款提供定制语言和沟通技能培训的应用，专注于行业特定培训和持续发展，帮助专业人士提升沟通能力。
Lingolette
lingolette.com
Lingolette是一款AI驱动的语言学习工具，通过实时对话和个性化学习材料提升用户的语言能力和参与度。
Verbling
verbling.com
Verbling是一个语言学习平台，通过视频通话连接用户和母语教师，提供个性化学习和互动体验。