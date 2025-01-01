替代项 - Instahyre

Upwork
upwork.com
Upwork是一个自由职业者与企业联系的平台，提供项目发布和人才匹配服务，支持多种工作类型并确保安全支付。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。
Metaview
metaview.ai
Metaview 应用通过数据和分析，提供可操作反馈，帮助面试官提高面试质量，从而优化招聘流程，减少偏见。
Jobscan
jobscan.co
Jobscan帮助求职者优化简历和求职信，分析职位匹配度，并提供相关改进建议，以增加获得面试的机会。
Superset
joinsuperset.com
Superset帮助高校自动化校园招聘，方便企业从全国高校招聘年轻人才，学生可平等获取机会。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
iMocha
imocha.io
iMocha是一个综合平台，通过人工智能评估技术技能，支持人才获取、内部发展和管理，帮助组织识别技能差距。
Sage HR
sage.hr
Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow是一个求职管理平台，提供多种免费工具，帮助用户优化简历、跟踪工作申请，并获取招聘信息。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai是一款基于人工智能的人力资源管理平台，提供人才招聘、员工发展和绩效追踪等综合解决方案。
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI 是一款基于人工智能的应用，实时生成定制化面试问题，帮助提高面试效率和效果，助力找到合适的候选人。
Webbtree
webbtree.com
Webbtree 是一个搜索工具，可以从 LinkedIn、GitHub 等平台访问超过5亿个候选人数据，并通过 Chrome 扩展快速获取联系人和人才资源。
Queros
app.qureos.com
Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一款人才优化平台，帮助组织高效招聘、管理和留住员工，提供AI驱动的招聘解决方案与数据分析。
Jobcase
jobcase.com
Jobcase是一个在线社区，帮助求职者与其他工人连接，优化简历，寻找工作机会，提供职业建议和支持。
Loxo
loxo.co
Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。
Prosple
prosple.com
Prosple是一个帮助学生和应届毕业生寻找工作和实习机会的平台，提供职业发展信息和资源。
Gem
gem.com
Gem是一款AI驱动的招聘平台，帮助团队提高效率、快速招聘并节省成本，支持多种招聘功能与现有ATS集成。
Hireflow
hireflow.com
Hireflow通过自动化外部招聘，帮助雇主找到候选人并发送邮件和后续联系，优化招聘流程。
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire是一个以人为本的招聘平台，帮助组织高效管理招聘流程，提升候选人体验，实现简化招聘和数据分析。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一款全球招聘平台，帮助企业高效寻找和管理人才，简化招聘流程并提高效率。
Giig Hire
giighire.com
Giig Hire是一个为自由职业招聘人员提供的在线平台，帮助管理招聘流程、客户关系和构建公司网站。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin是一款集成了客户关系管理、申请跟踪和人力资源管理的AI平台，旨在提高招聘效率和数据分析能力。
Harver
harver.com
Harver是一款招聘评估平台，通过自动化工具为组织提供候选人评估，帮助简化招聘流程并做出更明智的招聘决定。
Phenom
phenom.com
现象是一个基于AI的人才体验平台，帮助候选人、员工和招聘者简化流程，提升技能和团队建设。
Niceboard
niceboard.co
Niceboard是一款现代化的工作板软件，帮助用户轻松创建和管理职位清单，支持多平台导入，用户友好。