替代项 - Instahyre

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork是一个自由职业者与企业联系的平台，提供项目发布和人才匹配服务，支持多种工作类型并确保安全支付。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview 应用通过数据和分析，提供可操作反馈，帮助面试官提高面试质量，从而优化招聘流程，减少偏见。

Jobscan

Jobscan

jobscan.co

Jobscan帮助求职者优化简历和求职信，分析职位匹配度，并提供相关改进建议，以增加获得面试的机会。

Superset

Superset

joinsuperset.com

Superset帮助高校自动化校园招聘，方便企业从全国高校招聘年轻人才，学生可平等获取机会。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha是一个综合平台，通过人工智能评估技术技能，支持人才获取、内部发展和管理，帮助组织识别技能差距。

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow是一个求职管理平台，提供多种免费工具，帮助用户优化简历、跟踪工作申请，并获取招聘信息。

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai是一款基于人工智能的人力资源管理平台，提供人才招聘、员工发展和绩效追踪等综合解决方案。

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI 是一款基于人工智能的应用，实时生成定制化面试问题，帮助提高面试效率和效果，助力找到合适的候选人。

Webbtree

Webbtree

webbtree.com

Webbtree 是一个搜索工具，可以从 LinkedIn、GitHub 等平台访问超过5亿个候选人数据，并通过 Chrome 扩展快速获取联系人和人才资源。

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut是一款人才优化平台，帮助组织高效招聘、管理和留住员工，提供AI驱动的招聘解决方案与数据分析。

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase是一个在线社区，帮助求职者与其他工人连接，优化简历，寻找工作机会，提供职业建议和支持。

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。

Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple是一个帮助学生和应届毕业生寻找工作和实习机会的平台，提供职业发展信息和资源。

Gem

Gem

gem.com

Gem是一款AI驱动的招聘平台，帮助团队提高效率、快速招聘并节省成本，支持多种招聘功能与现有ATS集成。

Hireflow

Hireflow

hireflow.com

Hireflow通过自动化外部招聘，帮助雇主找到候选人并发送邮件和后续联系，优化招聘流程。

Atomic Hire

Atomic Hire

atomichire.com

Atomic Hire是一个以人为本的招聘平台，帮助组织高效管理招聘流程，提升候选人体验，实现简化招聘和数据分析。

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt是一款全球招聘平台，帮助企业高效寻找和管理人才，简化招聘流程并提高效率。

Giig Hire

Giig Hire

giighire.com

Giig Hire是一个为自由职业招聘人员提供的在线平台，帮助管理招聘流程、客户关系和构建公司网站。

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin是一款集成了客户关系管理、申请跟踪和人力资源管理的AI平台，旨在提高招聘效率和数据分析能力。

Harver

Harver

harver.com

Harver是一款招聘评估平台，通过自动化工具为组织提供候选人评估，帮助简化招聘流程并做出更明智的招聘决定。

Phenom

Phenom

phenom.com

现象是一个基于AI的人才体验平台，帮助候选人、员工和招聘者简化流程，提升技能和团队建设。

Niceboard

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niceboard.co

Niceboard是一款现代化的工作板软件，帮助用户轻松创建和管理职位清单，支持多平台导入，用户友好。

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