替代项 - ImprovMX

Skiff
skiff.com
Skiff是一款安全的电子邮件和文档管理平台，提供端到端加密和10GB免费存储，适用于个人和团队的沟通与协作。
Neo
neo.space
Neo是一个为小型企业和创业者提供的电子邮件及增长工具平台，支持快速创建网站、注册域名，并集成多种业务管理工具。
Email Parser
emailparser.com
电子邮件解析器是一种工具，用于从电子邮件中提取文本并将其发送到电子表格、数据库或其他服务。
ContactBook
contactbook.app
ContactBook是一款联系人管理应用，支持集中存储、分类、同步和共享联系人信息，有助于更高效地进行沟通和协作。
Pobox
pobox.com
Pobox 是一个电子邮件服务，提供邮箱、自定义垃圾邮件过滤、转发到多个地址等功能，用户可以选择自己的域名或使用 Pobox 的域名。
Soverin
soverin.net
Soverin是一个安全的电子邮件服务，提供用户独立的邮箱，支持隐私和多种电子邮件协议，便于管理个人和专业邮件。
Email Search
emailsearch.io
Emailsearch.io 是一款专业电子邮件地址查找、验证和丰富的工具。用户可以免费开始使用，便于与重要业务联系人建立联系。
Sendtric
sendtric.com
Sendtric是一个为电子邮件和网站创建倒计时计时器的工具，支持自定义选项与独特用户计时器，旨在提升营销活动的效果。
Infraforge
infraforge.ai
Infraforge是一款帮助企业在私人服务器上快速设置域名和邮箱的应用，提供完整的邮箱管理与自动化功能。
Topicbox
topicbox.com
主题盒是一个团队共享平台，简化了电子邮件沟通，便于信息管理和项目协作，确保合适成员访问相关信息。
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 是一款电子邮件和短信合规管理工具，提供自动化的抑制数据收集、存储和分发服务，确保遵循相关法律法规。
Listagram
listagram.com
Listagram是一款电子邮件列表构建工具，通过将注册表单转变为互动游戏，来提高用户的注册转化率。