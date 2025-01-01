替代项 - iClassPro

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款基于云的在线约会管理软件，帮助企业和专业人士自动化预约、管理时间和发送提醒。
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款帮助用户寻找沙龙、SPA和健身专业人士的应用，支持在线预约、评论和服务管理。
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving是一个综合业务管理软件，专为健身和健康行业设计，提供客户管理、预约、付款等功能。
Glofox
glofox.com
Glofox是一款健身房和工作室管理软件，提供班级安排、会员管理、支付自动化等功能，提升运营效率和会员体验。
WeStrive
westrive.com
WeStrive是个人训练软件，提供程序构建、客户管理、进度追踪和营养工具，帮助培训师提高效率。
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner是一款综合管理软件，帮助健身企业简化管理任务，提升会员体验，支持会员管理、计费、课程调度等功能。
Momence
momence.com
Momence 应用旨在帮助用户为每位客户创建定制体验，自动化处理预订、客户转化和会员维护等任务。
Gymflow
gymflow.io
Gymflow是一款管理健身房和健身工作室的应用，提供课程调度、用户沟通和数据分析功能，旨在提升会员体验与运营效率。
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym是一款综合健身管理应用，支持用户设定和跟踪健身目标，提供个性化锻炼计划和社区交流功能。
TeamUp
goteamup.com
TeamUp 是一款适用于健身工作室、健身房和教练的管理软件，方便用户管理线下、在线和点播服务，提升客户体验。
Fitune
fitune.io
Fitune是一个健身与健康业务管理平台，客户可以自主预约和付款，并提供视频、课程和会员服务等功能。
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk是一款健身管理软件，提供会员管理、排课、出勤跟踪和在线支付等功能，旨在提高行政效率和会员体验。
Jackrabbit
jackrabbitclass.com
Jackrabbit应用程序是一款班级管理软件，简化了注册、付款、出勤追踪和客户沟通，提高企业运营效率。
Omnify
getomnify.com
Omnify是一款云端调度与预订解决方案，适用于各种规模企业，提供员工管理、在线支付、客户关系管理等功能。
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd是一个健身平台，帮助教练创建个性化锻炼和饮食计划，管理客户关系，并跟踪健身进度，适合所有健身水平的用户。
Trainin
trainin.com
Trainin是一款为体育企业提供一体化管理软件的应用，适用于个人训练、健身、瑜伽和拳击等行业，支持行政、计划和联系自动化。
Outcoach
outcoach.io
Outcoach是一款强大的班级管理软件，支持音乐学校、舞蹈工作室等机构自动化管理课程、考勤、发票和在线支付。
Hapana
hapana.com
Hapana是一款健身企业管理解决方案，帮助健身房和工作室管理会员、提升参与度，提供良好的用户体验。
Clubworx
clubworx.com
Clubworx是一个综合健身管理软件，帮助武术学校和健身中心简化日常任务，提高运营效率，支持成员管理和数据分析。
Karmasoft
karmasoft.io
Karmasoft 是一款针对瑜伽馆和健身房的管理软件，提供会员管理、工资管理、市场工具、在线课程和实时更新等功能。
fitDEGREE
fitdegree.com
fitDEGREE是一个健身管理应用，简化课程注册、付款、会员管理和公告通知，帮助用户轻松参与健身活动。
Pike13
pike13.com
Pike13是一款为健身房、学校和教育中心设计的管理软件，提供课程安排、注册、支付处理及客户信息管理等功能。
LegitFit
legitfit.com
LegitFit是一款云端健身管理软件，帮助用户管理预约、会员、课程和财务，提高运营效率，增强客户互动。