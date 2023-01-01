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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

领先的一体化度假租赁软件和 Airbnb 管理系统。 Hostaway 度假租赁软件和 Airbnb 管理系统通过自动化和简化 Airbnb、Vrbo、Booking.com、Expedia 等业务的各个方面，帮助您发展物业管理业务。

网站： hostaway.com

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