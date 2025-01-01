替代项 - Hivekit

Farmbrite
farmbrite.com
Farmbrite是一款综合的农场管理软件，帮助农民跟踪牲畜与作物，管理财务，优化农业业务运营。
Bushel Farm
bushelfarm.com
Bushel Farm是一个数字平台，集中管理农场记录，帮助农民分析运营和财务绩效，支持决策与合作。
Agroptima
agroptima.com
Agroptima是一款农业管理软件，帮助农民通过手机记录操作、追踪 farm 活动并生成报告，优化农场管理和决策。
Mobble
mobble.io
Mobble是一款农场管理应用，专为畜牧业者设计，简化记录管理和团队沟通，提高合规性，提升农场运营效率。
eAgronom
eagronom.com
eAgronom是一款专为农民设计的独立农场管理软件，帮助谷物种植者改进记录、组织任务和分析农季。
Aegro
aegro.com.br
Aegro 是一款农业管理应用程序，帮助农民整合日常生产和财务管理，提高农场运营效率。
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb是一款牲畜管理软件，旨在提高农业运营效率，通过实时数据分析帮助农民优化管理和决策。
Traction
tractionag.com
Traction是一款云端农场管理解决方案，实时分析财务数据，整合会计数字与田间作业，自动化收集田间活动记录。
Agworld
agworld.com
Agworld是一个农业数据管理平台，促进种植者和顾问之间的协作，帮助优化农场运营和提高决策效率。
PickApp
pickapp.farm
PickApp 是一个创新系统，用于测量工人产出，提高生产效率和产品质量，帮助农场改善效率并节省成本。
Hectre
hectre.com
Hectre是一款为果园提供数字化管理解决方案的应用，帮助果农提高效率、降低成本和优化收成。
aydi
aydi.com
aydi是一款面向农业行业的B2B SaaS应用，提供实时操作可视化、提高生产力、降低成本及行政流程自动化的解决方案。
Conservis
conservis.ag
Conservis是一个农业管理应用，通过实时数据、分析工具和决策支持，帮助农民优化资源使用和提高生产效率。
Croptracker
croptracker.com
Croptracker是一种农业管理应用，帮助农民跟踪生产、管理任务和优化运营，提高农场效率和盈利能力。