替代项 - Happy Visitor

Verkada
verkada.com
Verkada应用程序是一种集成了视频监控、访问控制、警报和环境传感器的云基础安全管理工具，帮助用户远程管理和监控安全系统。
Autonix
autonix.io
Autonix 是一个动态二维码生成器，提供访客管理解决方案，支持二维码、终端和网页登陆，便于企业收集和分析访客活动数据。
Skedda
skedda.com
Skedda是一个办公空间管理平台，允许用户预约办公桌和会议室，简化空间管理，提高工作效率，支持与多种工具集成。
Securly
securly.com
Securly是一款云基础网络过滤和监控工具，旨在为学生提供安全的在线环境，阻止不适当内容并监测互联网活动。
Robin
robinpowered.com
Robin是一个办公空间管理平台，提供桌位和会议室预订软件，帮助企业提高办公效率和优化空间使用。
Envoy
envoy.com
Envoy 办公室应用提供综合解决方案，用于管理和优化工作场所，包括桌位和会议室预订、快递管理及数据分析。
Kisi
getkisi.com
Kisi是一款基于云的访问控制系统，支持远程管理和监控物理空间的访问权限，提供多种访问方式和集成选项。
OptiSigns
optisigns.com
OptiSigns是一款数字标牌软件，帮助用户远程管理和显示内容，支持多种设备，易于使用，适合企业提升与受众的沟通。
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell是一个排队和预定平台，帮助忙碌的服务场所优化访客管理，提供虚拟排队和预约安排功能。
Swiftlane
swiftlane.com
SwiftLane是一个基于云的访问控制平台，提供视频对讲、移动和面部识别访问，以及多种身份验证方式，适用于多家庭住宅和商业建筑。
Qminder
qminder.com
Qminder是一款云端队列管理系统，优化客户等待体验，支持自助签到和实时通知，提升服务效率与用户满意度。
Dibsido
dibsido.com
Dibsido 是一个办公室管理平台，简化工作区预订，支持桌子、停车位和会议室的实时管理和分析。
The Receptionist
thereceptionist.com
The Receptionist iPad应用程序帮助前台管理访客接待，包括签到、信息存储和安全徽章打印，支持无接触签到和多种通讯方式。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD是一个管理共享工作空间的软件，提供会员管理、会议室预订和财务分析等功能，旨在优化运营和提升会员体验。
Proxyclick
proxyclick.com
Proxyclick 是一款云端访客管理系统，帮助企业管理访客、员工和承包商流动，同时确保安全和合规。
Nibol
nibol.com
Nibol是一款结合办公室管理和可预订工作空间的应用，便于员工灵活安排工作地点，提高资源利用率。
Zynq
zynq.io
Zynq是一款办公空间管理软件，提供智能预订、访问者管理和数据分析，帮助企业优化空间使用和提高工作效率。
Matrix Booking
matrixbooking.com
矩阵预订是一款管理热桌、会议室等资源的应用，提供预约管理、实时更新和自定义选项，帮助企业优化资源使用。
HqO
hqo.com
HqO应用程序通过提供各种服务和福利，提升员工的工作场所体验，支持健康和生产力，简化服务访问。
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce是一款基于云的综合工作场所管理软件，帮助企业管理工作场所和混合团队，简化员工、访客和供应商的日常操作。
Tactic
gettactic.com
Tactic是一款混合办公管理平台，支持与Google、微软365、Slack和Zoom集成，帮助用户轻松管理办公行程。
AskCody
askcody.com
AskCody是一个会议管理和资源调度平台，帮助用户高效预订会议室、管理会议服务和访客，支持Outlook和Microsoft 365。
Kastle Systems
kastle.com
Kastle Systems是一款访问控制应用，支持移动凭据和设备集成，提升用户安全性与便利性，适用于商业和住宅环境。
deskbird
deskbird.com
deskbird是一款办公管理应用，允许员工轻松预订办公桌、会议室和停车位，优化混合办公体验。
Joan
getjoan.com
Joan是一个综合的办公管理系统，优化空间利用，提高员工效率，便于管理会议室、桌面、资产和访客。
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace是一款综合SaaS平台，提供办公桌预订、访客管理、内部工单和会议室调度等工具，旨在优化工作场所体验和运营效率。
Teamgo
teamgo.co
Teamgo是一款访客管理软件，提供安全的访客签到、背景审查、徽章打印和实时通知，帮助组织提高效率和合规性。
Appspace
appspace.com
Appspace是一个工作场所管理平台，提供数字标牌、空间预订和访客管理功能，帮助员工保持联系并提高工作效率。
Visitly
visitly.io
Visitly是一个基于云的访客及承包商管理系统，提供无接触签到、访客追踪和通知等功能，以帮助企业更有效地管理访客。
Archie
archieapp.co
Archie是一个综合工作区管理平台，提供会议室和工位预定、访客管理及空间分析等功能，适用于各类办公环境。