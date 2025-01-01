替代项 - Growjo

TradingView

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tradingview.com

TradingView是一个为交易者和投资者提供实时市场数据、高级图表工具和社交功能的平台，支持多种金融市场。

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin是一个现代化的金融分析平台，提供投资组合追踪、客户提案、股票和经济数据研究等工具，适合财务顾问和财富管理者使用。

PitchBook

PitchBook

pitchbook.com

PitchBook是一款金融信息平台，提供私募市场及公共市场数据，帮助专业人士进行投资研究和决策。

YCharts

YCharts

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YCharts是一个投资研究平台，提供财务数据可视化，帮助用户分析证券、构建投资组合并有效传达投资机会。

Deepvue

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DeepVue是一个综合交易平台，提供股票筛选、图表工具和教育资源，帮助用户做出 informed 交易决策。

OpenBB

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OpenBB是一个AI驱动的研究与分析平台，提供财务分析工具，支持自定义数据源和协作投资研究。

FactSet

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FactSet是一个财务数据和分析平台，提供投资组合管理、风险分析及市场洞察，支持投资专业人员做出明智决策。

Nasdaq

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纳斯达克应用程序提供实时市场更新和财务数据，支持股票跟踪、市场分析及教育资源，帮助投资者做出明智决策。

Coinseeker.co

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CoinSeeker.co是一个AI驱动的平台，提供区块链和加密货币公司的筹资轮次、市场数据和分析工具。

Quartr

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Quartr 是一款金融信息平台，提供来自9000多家上市公司的实时收益数据和投资者关系材料，支持分析和整合关键财务信息。

AlphaSense

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alpha-sense.com

AlphaSense是一款市场情报平台，通过AI技术提供公共和私人内容的即时见解，帮助用户进行决策和研究。

QuantConnect

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QuantConnect是一个云端算法交易平台，支持多种资产类别，让用户使用多种编程语言开发、回测和部署交易算法。

Grata

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grata.com

Grata是一款全面的商业开发解决方案，帮助用户发现和研究中型市场公司，简化并促成并购交易。

Profit.com

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Profit.com 是一款交易平台，提供实时市场数据、交易工具和投资组合管理，帮助用户有效执行交易和做出投资决策。

StockInsights AI

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StockInsights AI是一款利用AI技术简化股票投资研究和分析的应用，帮助用户获取实时市场信息和财务数据。

BeyondIRR

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BeyondIRR是一款B2B财富科技应用，旨在为投资专业人士提供技术支持和市场洞察，助其提升客户服务体验。

Quill AI

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Quill AI 是一款针对金融文件的应用，自动解析文件、获取 SEC 警报，并生成财务模型，帮助用户更高效地进行研究和投资。

Stockpulse

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Stockpulse是一款基于人工智能的应用，分析金融新闻和社区，为金融市场参与者提供实时数据和决策工具。

Hebbia

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Hebbia是一款人工智能驱动的搜索引擎，帮助用户快速高效地找到准确答案，支持市场调研和信息提取。

Finbox

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Finbox是一个在线投资工具平台，提供股票筛选、估值模型和财务数据，帮助投资者进行股票研究和管理。

Streamlined Finance

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Streamlined Finance是一款现代投资研究工具，帮助个人和专业投资者获取和分析美国股票、ETF、加密货币等的财务信息。

Consumer Edge

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Consumer Edge 提供全球交易收入信号，帮助企业利用消费者市场情报进行实时预测和数据分析，支持销售增长和客户保留。

Tradepost.ai

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Tradepost.ai是一个利用AI分析财务信息的平台，提供新闻分析、情绪跟踪、交易创意生成和实时SEC文件监控服务。

Dealroom.co

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Dealroom.co 是一个全球数据平台，提供初创企业、创新、高增长公司、生态系统和投资策略的智能数据。

Synaptic

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Synaptic 是一款无代码平台，帮助投资者利用多种替代数据获得公司洞察，提高投资研究效率。

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AlphaResearch帮助投资者从非结构化文本、公司文件和财报中提取信息，改善投资研究和决策过程。

Countercyclical

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Countercyclical是一个投资研究和估值平台，帮助团队发现资本市场的潜在价值，支持实时协作与安全工作。

Aiera

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Aiera 是一个实时监测和搜索华尔街活动的平台，提供音频、一键转录和公司数据搜索，涵盖每年超过60K个投资者会议和财报。

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PrivCo是一个平台，提供美国私人公司的财务健康、市场地位和增长轨迹的深入信息，帮助用户进行研究和决策。

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Eilla是一款基于AI的平台，旨在简化并自动化并购、风险投资和私募股权交易中的工作流程，提高效率与生产力。

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