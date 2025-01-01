替代项 - GPSTab

Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Motive
gomotive.com
动机是一款综合车队管理应用，提供安全监控、实时定位、维护管理和燃油效率优化等功能，以提升企业运营效率和安全性。
Samsara
samsara.com
Samsara是一个综合车队管理平台，通过实时数据和AI分析，帮助企业优化运营、降低成本并提高安全性。
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete是一个车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶员行为监控和调度管理，帮助企业提高效率和降低成本。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款车队管理软件，支持车辆与设备的远程管理、油耗跟踪、维护计划及驾驶员记录，适用于各种规模的企业。
Vimcar
vimcar.de
Vimcar应用是一款车队管理解决方案，提供车辆跟踪、驾驶员管理和路线优化，帮助企业提高运营效率和降低成本。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基于云的交付管理软件，提供实时跟踪、电子交付证明等功能，帮助企业优化物流和提高客户满意度。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。
Rand McNally
randmcnally.com
Rand McNally应用程序为驾驶员提供导航与车队管理工具，包括车辆跟踪、驾驶员日志管理与合规检查，提高运营效率。
Momentum IoT
momentumiot.com
动量物联网是一款云基础的软件平台，通过GPS设备提供车队及设备管理，帮助企业实时跟踪财务和运营数据。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。
LocoNav
loconav.com
Loconav是一款车队管理平台，提供实时监控、风险预警和车辆管理功能，旨在提升运营效率及安全性。
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO是一款车队管理应用，提供实时GPS跟踪、车辆检查、旅行报告等功能，帮助企业提高效率并保持合规。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet是一款车队管理应用，帮助企业简化维护、监控油耗、管理车辆与驾驶员，确保安全合规，减少纸质操作。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款单一仪表盘解决方案，旨在优化最后一公里物流，支持配送管理、路线优化、标签生成和客户通知。
Azuga
azuga.com
Azuga是一款车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶行为监测和安全管理，旨在提高车队的安全性、效率和降低运营成本。
Alvys
alvys.com
Alvys是一款云原生运输管理系统，帮助运营商、经纪人和混合公司高效管理车队、调度和财务，提供一体化解决方案。
Lytx
lytx.com
Lytx是一款车队管理应用程序，通过视频分析、人工智能和机器视觉，提高车辆安全性、效率和合规性，支持驾驶员行为分析和事故预防。
Automile
automile.com
Automile应用提供实时GPS车队和资产跟踪，监控驾驶行为、车辆状态和路线优化，支持企业提高运营效率。
Geotab
geotab.com
Geotab是一个车队管理平台，提供车辆跟踪、驾驶员监控和维护管理工具，帮助企业提高运营效率和安全性。
PortPro
portpro.io
PortPro是一款运输管理软件，帮助Drayage运输公司优化运营，提高效率，并改善客户体验。
TruckX
truckx.com
TruckX是一款综合的车队管理应用，提供ELD合规性、资产跟踪和AI行车记录仪解决方案，旨在提高车队运营效率。
BigRoad
bigroad.com
BigRoad 是一款帮助卡车司机和车队管理者管理服务时间、遵守法规并简化操作的电子记录设备解决方案。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift是一个车队管理平台，提供实时数据、自动化工作流与分析报告，帮助企业提升安全性和运营效率。
Record360
record360.com
Record360是一款数字检查平台，提供资产状态管理和索赔管理功能，支持高效的检查和资产管理，提高企业与客户之间的信任。
CalAmp
calamp.com
CalAmp是一款云端遥感技术应用，帮助企业通过资产追踪、维护调度和车辆警报等功能优化车队运营。