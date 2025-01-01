替代项 - TeamUp

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款基于云的在线约会管理软件，帮助企业和专业人士自动化预约、管理时间和发送提醒。
Everfit
everfit.io
Everfit是一款帮助个人教练和健身教练创建和监控客户训练计划的应用，支持营养跟踪和在线沟通。
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款帮助用户寻找沙龙、SPA和健身专业人士的应用，支持在线预约、评论和服务管理。
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving是一个综合业务管理软件，专为健身和健康行业设计，提供客户管理、预约、付款等功能。
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me 是一个健身教练和客户沟通的平台，提供定制的教练服务、进度跟踪和营养支持，助力健身行业业务发展。
TrueCoach
truecoach.co
TrueCoach是一款为私人教练设计的应用程序，提供个性化锻炼计划、实时沟通和进度跟踪功能，帮助教练管理客户和提升业务。
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business应用程序帮助健身、健康和美容业务简化管理，处理预订、客户互动和员工活动，提高运营效率。
Wodify
wodify.com
Wodify是一款综合管理软件，帮助健身房和健身中心管理会员、排课、出勤及其他运营任务。
Fitr
fitr.training
Fitr 是全球个人训练平台，支持教练提供在线培训服务，包括项目交付、销售和客户管理。
Glofox
glofox.com
Glofox是一款健身房和工作室管理软件，提供班级安排、会员管理、支付自动化等功能，提升运营效率和会员体验。
WeStrive
westrive.com
WeStrive是个人训练软件，提供程序构建、客户管理、进度追踪和营养工具，帮助培训师提高效率。
SugarWOD
sugarwod.com
SugarWOD是一款健身应用，支持用户记录锻炼、跟踪进度，并与健身社区互动。适用于教练和健身爱好者。
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner是一款综合管理软件，帮助健身企业简化管理任务，提升会员体验，支持会员管理、计费、课程调度等功能。
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach是一款个人训练软件，让教练创建和分配锻炼计划，客户记录训练进度，提供详尽的分析和支持。
PushPress
pushpress.com
PushPress是一款综合健身管理软件，帮助健身房管理课程、付款、签到及会员关系，简化运营流程。
My PT Hub
mypthub.net
My PT Hub是一个为个人教练和营养师提供客户管理、锻炼与营养计划制定的应用，支持多种功能以提升客户参与度和业务增长。
Open Black Belt
openblackbelt.com
Open Black Belt 是一款基于网络的软件，提供学生和课程管理、出勤及等级晋升跟踪功能，适用于道馆、健身房和学校，支持30天免费试用。
Eversports
eversports.de
Eversports是一个在线运动活动市场，用户可以轻松搜索、预订和支付各种运动课程。
Momence
momence.com
Momence 应用旨在帮助用户为每位客户创建定制体验，自动化处理预订、客户转化和会员维护等任务。
Gymflow
gymflow.io
Gymflow是一款管理健身房和健身工作室的应用，提供课程调度、用户沟通和数据分析功能，旨在提升会员体验与运营效率。
RYPT
rypt.app
RYPT是一款运动 coaching 平台，帮助教练管理个性化训练计划、运动员监测与沟通，集中运动员数据以提高管理效率和表现。
Hubfit
hubfit.io
Hubfit是一个综合平台，帮助在线私人教练轻松管理客户，包括创建锻炼计划、饮食方案和跟踪进度。
Octiv
octivfitness.com
Octiv是一款基于云的健身房管理软件，提供会员管理、课程安排、收费和销售等功能，帮助健身房主高效运营。
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym是一款综合健身管理应用，支持用户设定和跟踪健身目标，提供个性化锻炼计划和社区交流功能。
Fitune
fitune.io
Fitune是一个健身与健康业务管理平台，客户可以自主预约和付款，并提供视频、课程和会员服务等功能。
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit是一个健身与健康管理应用，帮助用户跟踪锻炼、饮食及设定目标，提供个性化健身计划和整体健康数据视图。
WodUp
wodup.com
WODUP是一款健身应用，帮助私人教练和健身爱好者管理锻炼、跟踪进度及创建个性化训练计划，提升健身体验。
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster是一款综合会员管理系统，提供预约、访问控制和自动化沟通功能，旨在提升健身房运营效率和会员体验。
iClassPro
iclasspro.com
iClassPro是一款综合的管理软件，专为体操、啦啦队和游泳学校设计，提供课程管理、客户沟通和付款处理等功能。
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk是一款健身管理软件，提供会员管理、排课、出勤跟踪和在线支付等功能，旨在提高行政效率和会员体验。