Google Sky：星际旅行从未如此简单。为了帮助您探索宇宙的深处，我们与世界上一些最大的天文台的天文学家合作，为您带来天空的新视角。使用谷歌地图这个工具提供了一种令人兴奋的方式来浏览和探索宇宙。您可以找到天空中行星和星座的位置，甚至可以观看哈勃太空望远镜所看到的遥远星系的诞生。我们特别兴奋的是能够以不同波长观察宇宙，看看如果我们的眼睛在 X 射线或红外线下工作时宇宙会是什么样子。当您探索这些新层时，请利用透明度来混合不同波长，并查看宇宙的不同部分如何在不同波长下发光。如果您对今晚或未来几个月天空中发生的事情感兴趣，请查看地球和天空的播客或搜索您最喜欢的行星的位置。

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