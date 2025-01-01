替代项 - FormX.ai

CamScanner
camscanner.com
CamScanner是一款移动应用，能够将智能手机用作扫描仪，支持将文档转换为PDF或JPEG格式，并提供文本识别和文档管理功能。
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款将PDF和图像转换为多种格式的工具，包括LaTeX、DOCX和Excel，便于研究人员管理和分享文献。
OpenRead
openread.academy
OpenRead是一款利用AI技术优化PDF文档处理和研究的工具，提供内容总结、分析及任务简化的功能。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere是一个基于云的自动化平台，利用机器人过程自动化（RPA）和人工智能（AI）简化业务流程，提高生产力和效率。
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
docAnalyzer.AI是一款基于AI的文档分析工具，允许用户与PDF文档进行智能对话，实时获取准确的问题答案。
OCR
ocr.best
OCR应用程序是一种将图像和PDF转换为可编辑文本的工具，支持多种文件格式并且完全免费使用。
Picture to Text
picturetotext.info
图片到文本应用程序使用OCR技术将图像中的文本提取为可编辑的数字文本，支持多种语言和批量处理。
Docparser
docparser.com
Docparser是一款自动化文档数据提取工具，支持多种文件格式，帮助企业简化文档处理流程，提高效率。
V7
v7labs.com
V7是一个AI数据引擎，专注于计算机视觉和生成AI应用，提供数据标注、工作流和数据集管理等功能。
UiPath
uipath.com
UiPath是一款机器人过程自动化（RPA）软件，可自动执行重复的前台和后台任务，简化业务流程。
SparkReceipt
sparkreceipt.com
SparkReceipt是一个简单的财务文档管理平台，旨在帮助个人和小企业管理收据、发票和银行对账单。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets是一款基于AI的智能文档处理服务，专注于光学字符识别(OCR)技术，能够自动提取多种文档中的数据，简化工作流程。
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai是一个文档AI平台，可以从各种文件中快速提取文本、数据、照片和签名，帮助企业自动化文档处理。
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek是一个自动化平台，通过集成AI机器人与员工工作流，简化业务过程管理，提高运营效率和生产力。
JPG to WORD
jpgtoword.net
JPG到Word应用程序使用OCR技术将图像转换为可编辑的Word文档，支持多种图像格式和语言，简化文档处理。
Robility
sutherlandglobal.com
Robility是一款智能自助超自动化平台，能够自动化各种业务流程，支持多种部署模型，并降低整体自动化成本。
Sensible
sensible.so
Sensible是一个开发者优先的平台，用于从文档中提取结构化数据，如PDF格式的业务表单，支持快速数据提取和定制化规则。
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker是一个低代码工作流自动化平台，帮助组织快速设计和管理业务流程，支持智能自动化，适用于各类企业。
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax是一款云端审批工作流管理工具，简化企业财务审批流程，支持与Xero等会计软件集成。
Card Scanner
cardscanner.co
卡扫描仪是一款使用OCR技术扫描和管理名片的应用程序，自动提取联系信息，便于用户存储和访问联系人。
Image to Text
imagetotext.info
图像到文本应用程序使用OCR技术从图片中提取可编辑文本，支持多种语言和批量处理功能，简化文档管理。
Scale AI
scale.com
Scale AI是一个平台，提供高质量数据支持AI模型的开发和评估，应用于自动驾驶、国防等领域。
Parseur
parseur.com
Parseur是一个自动化数据提取软件，简化文档处理和电子邮件解析，支持多种文件类型的数据提取和实时数据访问。
Handwriting OCR
handwritingocr.com
手写OCR应用程序专注于将手写文档转化为可编辑的数字文本，支持多种文本形式，包括印刷文本，提升文档管理效率。
Redactable
redactable.com
Redactable是一款基于云的文档修订工具，能有效安全地去除PDF及其他文件中的敏感信息，适用于各种行业和组织。
OCR Gateway
ocrgateway.com
OCR网关应用程序利用光学特征识别技术从图像和扫描文档中提取文本，简化文档处理和数据管理。
fileAI
file.ai
fileAI是一款AI自动化解决方案，支持团队无人工干预地处理各种文件，智能处理数据并对接多个系统。
DocuClipper
docuclipper.com
DocuClipper是一款自动化银行对账单转换工具，可迅速将财务数据提取并转为Excel、CSV或QBO格式，支持会计软件集成。
Dynamsoft
dynamsoft.com
Dynamsoft是一款软件开发套件，提供条形码扫描和文档捕获功能，支持多平台集成，适用于各类行业的高效数据处理。