Flowmonk 是一套无代码 Webflow 工具，可帮助您构建更好的 Webflow 站点。秉持 Webflow 优先的心态，我们正在为 Webflow 设计者和开发人员构建工具，以创建更智能、真正动态的 Webflow 网站。 使用 Flowmonk 体验 Webflow 和 Airtable 之间的实时同步。当您在 Webflow 上发布时，无缝地保持 Airtable 库的更新，并在 Airtable 中添加新记录时观察 Webflow 网站上的即时更新。 借助我们的自动 Airtable 配置功能，您可以在几分钟内快速设置并开始使用 Flowmonk。我们的自动 Airtable 配置器根据您的 Webflow CMS 结构自动生成 Airtable 基础，从而简化了设置过程。 Already have an existing Airtable base?没问题！智能映射通过自动匹配和映射具有相同名称的字段，使设置过程变得轻松。

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