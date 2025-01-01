替代项 - Fleetx

Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Motive
gomotive.com
动机是一款综合车队管理应用，提供安全监控、实时定位、维护管理和燃油效率优化等功能，以提升企业运营效率和安全性。
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps是一个在线GIS和地图可视化工具，用户可以创建、注释和共享互动地图，适用于团队协作和多种映射需求。
Samsara
samsara.com
Samsara是一个综合车队管理平台，通过实时数据和AI分析，帮助企业优化运营、降低成本并提高安全性。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一款云基础的协作平台，通过混合现实结合项目数据，便于用户在实地检查和管理建筑信息模型(BIM)项目。
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete是一个车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶员行为监控和调度管理，帮助企业提高效率和降低成本。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。
Coupa
coupa.com
Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款车队管理软件，支持车辆与设备的远程管理、油耗跟踪、维护计划及驾驶员记录，适用于各种规模的企业。
Vimcar
vimcar.de
Vimcar应用是一款车队管理解决方案，提供车辆跟踪、驾驶员管理和路线优化，帮助企业提高运营效率和降低成本。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基于云的交付管理软件，提供实时跟踪、电子交付证明等功能，帮助企业优化物流和提高客户满意度。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。
Turvo
turvo.com
Turvo是一款现代化的运输管理系统（TMS）平台，旨在通过云端软件和移动应用，优化供应链中的物流操作和协作。
Cargobase
cargobase.com
Cargobase是一款云端运输管理系统（TMS），帮助企业简化物流流程，提高供应链可见性和运营效率，支持多种货运方式和语言。
Rand McNally
randmcnally.com
Rand McNally应用程序为驾驶员提供导航与车队管理工具，包括车辆跟踪、驾驶员日志管理与合规检查，提高运营效率。
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure是一个端到端的运输管理系统，支持多企业协作，帮助各类企业自动化和优化其物流流程。
Momentum IoT
momentumiot.com
动量物联网是一款云基础的软件平台，通过GPS设备提供车队及设备管理，帮助企业实时跟踪财务和运营数据。
Circuit for Teams
getcircuit.com
团队电路是一款简便的路线规划和优化工具，帮助企业实时管理交付，提升效率并降低成本。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell是一个全面的运输管理平台，帮助企业简化运输流程、降低成本并提高运输效率，支持多种运输方式的管理。
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual是一款云基础的物流管理系统，提供实时跟踪、交付证明和路线优化，帮助企业提高物流效率和客户满意度。
Jiga
jiga.io
Jiga应用简化了零部件采购流程，用户可以快速找到合适的供应商，直接沟通，跟踪报价和订单，支持多种制造服务。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一个云端的物流管理平台，提供实时跟踪和分析功能，帮助简化和优化运输流程。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。
Fullbay
fullbay.com
Fullbay是一款云端重型车队管理软件，可以跟踪维护、管理零件库存并监测维修工作，适用于移动设备访问。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo是一款综合的现场销售管理应用，帮助制造商、批发商和分销商管理客户关系和订单，提升销售效率与生产力。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。
Routific
routific.com
Routific是一款路线优化应用，通过AI算法实时规划和优化交付路线，提高效率，降低物流成本。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。
Trucker Tools
truckertools.com
Trucker Tools是一个全面的数字工具，帮助货运代理与可靠的承运商连接、追踪货物并简化数字预定流程。