替代项 - Fleetx

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。

Motive

Motive

gomotive.com

动机是一款综合车队管理应用，提供安全监控、实时定位、维护管理和燃油效率优化等功能，以提升企业运营效率和安全性。

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps是一个在线GIS和地图可视化工具，用户可以创建、注释和共享互动地图，适用于团队协作和多种映射需求。

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara是一个综合车队管理平台，通过实时数据和AI分析，帮助企业优化运营、降低成本并提高安全性。

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect是一款云基础的协作平台，通过混合现实结合项目数据，便于用户在实地检查和管理建筑信息模型(BIM)项目。

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Fleet Complete是一个车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶员行为监控和调度管理，帮助企业提高效率和降低成本。

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio是一款车队管理软件，支持车辆与设备的远程管理、油耗跟踪、维护计划及驾驶员记录，适用于各种规模的企业。

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar应用是一款车队管理解决方案，提供车辆跟踪、驾驶员管理和路线优化，帮助企业提高运营效率和降低成本。

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack是一款基于云的交付管理软件，提供实时跟踪、电子交付证明等功能，帮助企业优化物流和提高客户满意度。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo是一款现代化的运输管理系统（TMS）平台，旨在通过云端软件和移动应用，优化供应链中的物流操作和协作。

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase是一款云端运输管理系统（TMS），帮助企业简化物流流程，提高供应链可见性和运营效率，支持多种货运方式和语言。

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Rand McNally应用程序为驾驶员提供导航与车队管理工具，包括车辆跟踪、驾驶员日志管理与合规检查，提高运营效率。

SuperProcure

SuperProcure

superprocure.com

SuperProcure是一个端到端的运输管理系统，支持多企业协作，帮助各类企业自动化和优化其物流流程。

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

动量物联网是一款云基础的软件平台，通过GPS设备提供车队及设备管理，帮助企业实时跟踪财务和运营数据。

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

团队电路是一款简便的路线规划和优化工具，帮助企业实时管理交付，提升效率并降低成本。

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell是一个全面的运输管理平台，帮助企业简化运输流程、降低成本并提高运输效率，支持多种运输方式的管理。

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

TransVirtual是一款云基础的物流管理系统，提供实时跟踪、交付证明和路线优化，帮助企业提高物流效率和客户满意度。

Jiga

Jiga

jiga.io

Jiga应用简化了零部件采购流程，用户可以快速找到合适的供应商，直接沟通，跟踪报价和订单，支持多种制造服务。

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon是一个云端的物流管理平台，提供实时跟踪和分析功能，帮助简化和优化运输流程。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。

Fullbay

Fullbay

fullbay.com

Fullbay是一款云端重型车队管理软件，可以跟踪维护、管理零件库存并监测维修工作，适用于移动设备访问。

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo是一款综合的现场销售管理应用，帮助制造商、批发商和分销商管理客户关系和订单，提升销售效率与生产力。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。

Routific

Routific

routific.com

Routific是一款路线优化应用，通过AI算法实时规划和优化交付路线，提高效率，降低物流成本。

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。

Trucker Tools

Trucker Tools

truckertools.com

Trucker Tools是一个全面的数字工具，帮助货运代理与可靠的承运商连接、追踪货物并简化数字预定流程。

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