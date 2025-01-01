替代项 - FAX.PLUS

GoTo
goto.com
GoTo应用程序提供视频会议、团队协作和IT管理工具，支持用户进行虚拟会议和管理IT资产。
ClickSend
clicksend.com
ClickSend是一个综合通信平台，提供短信、邮件和语音服务，帮助企业管理与客户的沟通。支持多渠道，适合各种规模的企业使用。
eFax
efax.com
eFax应用程序允许用户通过电子邮件发送和接收传真，支持移动设备和计算机，提供安全的在线存储和文档管理功能。
Genius Fax
geniusfax.com
Genius传真是一款允许用户从移动设备发送和接收传真并管理传真号码的应用，界面简单，适合个人和专业使用。
iFax
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iFax是一款符合HIPAA标准的云传真应用，支持多种设备发送和接收传真，确保文档安全。
Notifyre
notifyre.com
Notifyre是一款安全的短信和传真解决方案，简化在线短信和传真流程，支持电子邮件和开发者API，确保信息安全。
CocoFax
cocofax.com
CocoFax是一款在线传真服务，支持多种平台，提供安全便捷的传真发送和接收，符合HIPAA标准，并支持国际传真和敏感数据保护。