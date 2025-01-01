替代项 - Factor

Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一款云基础的协作平台，通过混合现实结合项目数据，便于用户在实地检查和管理建筑信息模型(BIM)项目。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。
Jiga
jiga.io
Jiga应用简化了零部件采购流程，用户可以快速找到合适的供应商，直接沟通，跟踪报价和订单，支持多种制造服务。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一个云端的物流管理平台，提供实时跟踪和分析功能，帮助简化和优化运输流程。
Trucker Tools
truckertools.com
Trucker Tools是一个全面的数字工具，帮助货运代理与可靠的承运商连接、追踪货物并简化数字预定流程。
FarEye
fareye.com
Fareye是一款物流管理应用，提供实时跟踪、动态路由和自动调度，旨在提高交付效率和客户满意度。
GoComet
gocomet.com
GoComet是一个AI驱动的运输可见性平台，自动化全球企业的物流管理，实现货运透明度和成本优化。
OneChain
onechain-tms.com
OneChain是一款新一代运输管理系统，帮助高效管理国际物流，支持实时追踪、发票比较和报告功能，易于设置与使用。
Trademo
trademo.com
Trademo应用程序提供全球进出口数据分析，帮助企业识别供应链趋势、优化供应链并管理国际贸易风险。
Inspectorio
inspectorio.com
Inspectorio是一个AI驱动的供应链平台，优化生产链管理，提供实时可见性和控制，降低风险，提高合规性和质量。
RailState
railstate.com
RailState是一款实时铁路网络可视化应用，提供货运铁路数据，帮助用户监控运营、分析性能并做出决策。
project44
project44.com
Project44是一个物流平台，提供实时货运跟踪和分析，优化供应链效率，支持可持续物流策略。
Anvyl
anvyl.com
Anvyl是一个供应链管理平台，帮助品牌管理供应商和生产，跟踪从采购到交付的产品数据，降低成本，提高效率。
Shippeo
shippeo.com
Shippeo是一款实时运输可见性平台，提供供应链中运输模式的跟踪和数据分析，帮助企业优化运营与客户服务。
Roambee
roambee.com
Roambee是一款提供实时供应链可见性和跟踪的应用，帮助企业有效管理物流、库存和合规性，确保货物及时安全交付。
Tive
tive.com
Tive是一款实时跟踪和分析运输状况的应用，帮助用户监控物流，优化供应链管理，提高产品安全性和客户满意度。
Sedex
sedex.com
Sedex应用程序帮助企业监控和管理其供应链，以确保合规、提高可持续性和透明度。提供数据追踪和审核管理功能。
Terminal49
terminal49.com
Terminal49是一个物流管理平台，帮助用户跟踪货物运输和集装箱，提供实时更新和综合仪表板，简化物流管理。
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk是一款专注于简化电子商务物流的订单履行解决方案，提供库存管理、实时跟踪和折扣运费等服务。
Visiwise
visiwise.co
Visiwise是一款物流管理应用，提供实时追踪、异常警报和供应链性能分析，支持与现有系统的无缝集成，简化货物运输流程。
Shipsgo
shipsgo.com
Shipsgo是一个容器跟踪平台，提供实时可见性、状态通知及运输绩效分析，简化物流操作并优化供应链管理。
OneRail
onerail.com
OneRail是一个全渠道履行解决方案，提供实时数据和AI技术，以优化最后一英里交付和库存管理，帮助企业提高效率和客户满意度。
It's here
itshere.com
It's Here app 是一款专为电商、第三方物流和配送公司设计的供应链管理软件，提供仓库管理、配送优化和预约调度功能。
Shypple
shypple.com
Shypple是一个数字平台，简化物流和运输过程，提供实时可见性、自动跟踪和分析工具，帮助企业优化供应链管理。
Shipeezi
shipeezi.com
Shipeezi是一款数字化的搬家行业集成工具，提供现成的软件工具、咨询服务和定制集成解决方案，简化搬家管理流程，实时更新状态。
Quloi
quloi.com
Quloi 应用程序提供供应链可视化解决方案，帮助制造商和分销商优化从采购订单到最后一公里交付的供应链管理。
BuyCo
buyco.co
BuyCo 是一款SaaS集装箱运输平台，帮助大规模进出口商更高效地管理货运，自动化整个运输生命周期。
Flowls
flowls.com
Flowls是一个一体化物流管理平台，专注于外贸操作，提供数据集中、任务自动化和供应链协作功能，包括容器追踪和海关监控等。
Sifted
sifted.com
Sifted 是一款物流优化软件，为中小型企业和大宗货运公司提供预测分析工具，帮助客户管理运输费用、承运商及合同.
Owlery
owlery.ai
Owlery 是一个全面的供应链平台，帮助团队更快、更可靠地工作，降低成本并提高交货准确率，支持快速品牌的订单管理。
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