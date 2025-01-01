替代项 - EzeGym

Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款帮助用户寻找沙龙、SPA和健身专业人士的应用，支持在线预约、评论和服务管理。
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving是一个综合业务管理软件，专为健身和健康行业设计，提供客户管理、预约、付款等功能。
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business应用程序帮助健身、健康和美容业务简化管理，处理预订、客户互动和员工活动，提高运营效率。
Wodify
wodify.com
Wodify是一款综合管理软件，帮助健身房和健身中心管理会员、排课、出勤及其他运营任务。
Glofox
glofox.com
Glofox是一款健身房和工作室管理软件，提供班级安排、会员管理、支付自动化等功能，提升运营效率和会员体验。
WeStrive
westrive.com
WeStrive是个人训练软件，提供程序构建、客户管理、进度追踪和营养工具，帮助培训师提高效率。
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner是一款综合管理软件，帮助健身企业简化管理任务，提升会员体验，支持会员管理、计费、课程调度等功能。
PushPress
pushpress.com
PushPress是一款综合健身管理软件，帮助健身房管理课程、付款、签到及会员关系，简化运营流程。
Momence
momence.com
Momence 应用旨在帮助用户为每位客户创建定制体验，自动化处理预订、客户转化和会员维护等任务。
Gymflow
gymflow.io
Gymflow是一款管理健身房和健身工作室的应用，提供课程调度、用户沟通和数据分析功能，旨在提升会员体验与运营效率。
Octiv
octivfitness.com
Octiv是一款基于云的健身房管理软件，提供会员管理、课程安排、收费和销售等功能，帮助健身房主高效运营。
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym是一款综合健身管理应用，支持用户设定和跟踪健身目标，提供个性化锻炼计划和社区交流功能。
TeamUp
goteamup.com
TeamUp 是一款适用于健身工作室、健身房和教练的管理软件，方便用户管理线下、在线和点播服务，提升客户体验。
WodUp
wodup.com
WODUP是一款健身应用，帮助私人教练和健身爱好者管理锻炼、跟踪进度及创建个性化训练计划，提升健身体验。
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster是一款综合会员管理系统，提供预约、访问控制和自动化沟通功能，旨在提升健身房运营效率和会员体验。
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk是一款健身管理软件，提供会员管理、排课、出勤跟踪和在线支付等功能，旨在提高行政效率和会员体验。
Fit Pro Tracker
fitprotracker.io
Fit Pro Tracker是一款为健身房业主设计的管理软件，提供账单处理、客户关系管理和预约功能，便于统筹管理客户与会员。
AppToFit
apptofit.com
AppToFit应用自动化客户跟进和支付提醒，同时提供会员到期提醒，支持生物识别功能以限制未经授权的用户访问。
Amilia
amilia.com
Amilia是一个综合管理平台，帮助组织简化注册、会员管理和活动运营，促进社区参与和在线交易。
Membroz
membroz.com
Membroz是一个基于云的会员管理系统，支持俱乐部、度假村、健身中心及社区的管理，涵盖活动、营销、预定和付款等功能。
Omnify
getomnify.com
Omnify是一款云端调度与预订解决方案，适用于各种规模企业，提供员工管理、在线支付、客户关系管理等功能。
Raklet
raklet.com
Raklet是一款全面的会员管理平台，帮助组织管理会员、创建活动、收集捐款及进行有效沟通工具。
ClubReady
clubready.club
ClubReady是一款健身俱乐部管理软件，提供会员管理、计费、排班等功能，帮助企业提升运营效率和会员参与度。
FitSW
fitsw.com
FitSW是一款健身管理应用，帮助培训师跟踪客户的健身进度、制定锻炼计划和管理客户关系。
Buzops
buzops.com
Buzops是一款综合健身管理软件，旨在帮助健身房简化运营、会员管理、计费及团队管理等各项工作。
Punchpass
punchpass.com
Punchpass是一款多功能应用，简化健身课程和会员管理，支持课程预订、出勤跟踪和客户互动，适合各种健身中心。
WodBoard
wodboard.com
WodBoard是健身管理软件，简化健身课程管理，支持预订、候补名单和课时安排，提高客户体验和管理效率。
Simply Studio
simplystud.io
Simply Studio是一款AI驱动的健身工作室管理软件，提供课程安排、会员管理、公告广播等功能，支持定制会员网站。
Rezeve
rezerv.co
Rezeve是一款为服务型企业提供的网站和应用管理软件，支持预约、会员管理、实时预订等功能，帮助企业提高运营效率。
Recess
recess.tv
Recess 应用程序帮助健身房和工作室每月节省平均 $3,000 的订阅和处理费用，升级旧技术。
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