替代项 - Escape

GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
Postman Web
postman.com
Postman Web是一个简化API开发、测试和管理的多功能工具，支持HTTP请求，促进团队协作。
Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一个将组织与道德黑客连接起来的平台，帮助识别和修复安全漏洞，通过赏金计划激励黑客报告问题。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
Codacy
codacy.com
Codacy是一个代码审核工具，通过自动分析提高代码质量和安全性，支持多种语言，易于集成至开发流程。
Fastly
fastly.com
Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。
Synack
synack.com
Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。
Pentera
pentera.io
Pentera是一款自动安全验证平台，帮助组织评估网络安全，模拟网络攻击并进行漏洞评估和优先级管理。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一款云端安全测试工具，专注于网络和Web应用的渗透测试，提供漏洞扫描、手动和自动测试功能及报告分析。
Ethiack
ethiack.com
Ethiack是一个自助道德黑客工具，帮助组织识别数字基础设施中的漏洞，以增强网络安全。
Snyk
snyk.io
Snyk是一个安全平台，帮助开发人员识别和管理应用程序中的漏洞，支持开源代码、容器和基础架构安全。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop是一个网络分析平台，帮助组织监视和分析网络，管理网络安全和性能，支持恶意软件检测和数据包取证。
Defendify
defendify.com
Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。
Veracode
veracode.com
Veracode是一种应用程序安全平台，通过静态和动态分析等工具，帮助开发者识别和修复软件漏洞，确保安全软件开发。
Phidata
phidata.com
Phidata是一个开源平台，支持创建、部署和监控自主AI助手，整合数据分析、任务自动化和多种工具。
Malcare
malcare.com
MalCare是一个为WordPress网站提供安全保护的应用，包括自动恶意软件扫描、一键清除恶意软件和实时防火墙。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一个网络安全平台，通过众包漏洞赏金计划连接企业与安全研究人员，帮助识别和报告安全漏洞。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack是一个全球漏洞赏金和漏洞披露平台，连接公司与网络安全专家，提高其系统安全性。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd是一个众包安全平台，通过连接组织和安全研究人员，帮助识别和管理软件中的漏洞。
Astra
getastra.com
Astra应用提供全面的渗透测试解决方案，自动扫描和手动测试相结合，帮助用户识别和修复应用中的关键安全漏洞。
CyberSmart
cybersmart.co.uk
CyberSmart是一款网络安全应用，帮助用户和组织增强数字安全，提供工具和教育以应对网络威胁，支持多因素身份验证。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一款24/7监测和检测安全漏洞的应用，集成多个开源扫描工具，支持自动警报和风险管理。
Patchstack
patchstack.com
Patchstack 是一种安全解决方案，提供自动修补和实时威胁检测，以保护网站免受插件漏洞的影响。
Harness
harness.io
Harness 是一款软件交付解决方案，自动化部署、验证和回滚工件，帮助团队加速交付，提高效率与安全性。
Detectify
detectify.com
检测是一款全面的攻击表面监控工具，帮助组织识别和管理Web应用程序及基础设施的安全漏洞。
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja是一款综合性服务器安全应用，能有效防御网络攻击，提供实时威胁检测、恶意软件扫描和IP声誉管理等功能。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一个持续漏洞评估平台，帮助用户识别、管理和缓解安全漏洞，提供综合的安全操作工具。