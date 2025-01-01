替代项 - Escape

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web是一个简化API开发、测试和管理的多功能工具，支持HTTP请求，促进团队协作。

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne是一个将组织与道德黑客连接起来的平台，帮助识别和修复安全漏洞，通过赏金计划激励黑客报告问题。

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy是一个代码审核工具，通过自动分析提高代码质量和安全性，支持多种语言，易于集成至开发流程。

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。

Synack

Synack

synack.com

Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera是一款自动安全验证平台，帮助组织评估网络安全，模拟网络攻击并进行漏洞评估和优先级管理。

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest工具是一款云端安全测试工具，专注于网络和Web应用的渗透测试，提供漏洞扫描、手动和自动测试功能及报告分析。

Ethiack

Ethiack

ethiack.com

Ethiack是一个自助道德黑客工具，帮助组织识别数字基础设施中的漏洞，以增强网络安全。

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk是一个安全平台，帮助开发人员识别和管理应用程序中的漏洞，支持开源代码、容器和基础架构安全。

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

Extrahop是一个网络分析平台，帮助组织监视和分析网络，管理网络安全和性能，支持恶意软件检测和数据包取证。

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。

Veracode

Veracode

veracode.com

Veracode是一种应用程序安全平台，通过静态和动态分析等工具，帮助开发者识别和修复软件漏洞，确保安全软件开发。

Phidata

Phidata

phidata.com

Phidata是一个开源平台，支持创建、部署和监控自主AI助手，整合数据分析、任务自动化和多种工具。

Malcare

Malcare

malcare.com

MalCare是一个为WordPress网站提供安全保护的应用，包括自动恶意软件扫描、一键清除恶意软件和实时防火墙。

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti是一个网络安全平台，通过众包漏洞赏金计划连接企业与安全研究人员，帮助识别和报告安全漏洞。

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack是一个全球漏洞赏金和漏洞披露平台，连接公司与网络安全专家，提高其系统安全性。

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd是一个众包安全平台，通过连接组织和安全研究人员，帮助识别和管理软件中的漏洞。

Astra

Astra

getastra.com

Astra应用提供全面的渗透测试解决方案，自动扫描和手动测试相结合，帮助用户识别和修复应用中的关键安全漏洞。

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

CyberSmart是一款网络安全应用，帮助用户和组织增强数字安全，提供工具和教育以应对网络威胁，支持多因素身份验证。

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan是一款24/7监测和检测安全漏洞的应用，集成多个开源扫描工具，支持自动警报和风险管理。

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack 是一种安全解决方案，提供自动修补和实时威胁检测，以保护网站免受插件漏洞的影响。

Harness

Harness

harness.io

Harness 是一款软件交付解决方案，自动化部署、验证和回滚工件，帮助团队加速交付，提高效率与安全性。

Detectify

Detectify

detectify.com

检测是一款全面的攻击表面监控工具，帮助组织识别和管理Web应用程序及基础设施的安全漏洞。

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

BitNinja是一款综合性服务器安全应用，能有效防御网络攻击，提供实时威胁检测、恶意软件扫描和IP声誉管理等功能。

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase是一个持续漏洞评估平台，帮助用户识别、管理和缓解安全漏洞，提供综合的安全操作工具。

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