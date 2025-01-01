替代项 - Equals

Microsoft Excel Online
excel.cloud.microsoft
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet是一个电子表格应用，支持在线创建、编辑和共享数据，具备数据分析、实时协作和导入导出多种文件格式的功能。
Rows
rows.com
Rows 是一个电子表格应用，集成数据服务和业务应用，帮助团队高效工作、生成潜在客户和自动化流程。
Grist
getgrist.com
Grist是一款结合电子表格、数据库和应用构建器的工具，用户可以在一个地方管理和可视化数据，支持实时协作和定制权限。
Retable
retable.io
Retable是一个在线数据库平台，提供电子表格界面，支持数据管理、协作和自定义视图，适用于项目管理和数据分析。
Spreadsheet
spreadsheet.com
这款电子表格应用程序结合了数据库和项目管理功能，支持数据管理、分析、可视化及协作，适用于各类任务。
Quip
quip.com
Quip是一个团队协作工具，结合文档和电子表格编辑、聊天和评论功能，支持实时协作及信息整理。
Sheetgo
sheetgo.com
Sheetgo是一款基于Web的应用，能在电子表格间自动化数据传输，支持各类工作流程管理，适合财务、销售等多种领域。
TabelloPDF
tabellopdf.com
TabelloPDF 应用可以将 PDF 表格快速、准确地复制到 Excel 或 Google Sheets，帮助用户节省手动复制数据的时间。
Formulas HQ
formulashq.com
公式总部是一款AI驱动的工具，用于在Google Sheets和Excel中生成公式，支持生成正则表达式、VBA和APP脚本。
Actiondesk
actiondesk.io
Actiondesk是一个基于电子表格的数据集成工具，支持无代码构建报告和仪表盘，连接Salesforce等多种数据源。
ozma.io
ozma.io
Ozma.io 是一款 AI CRM 和 ERP 构建工具，帮助用户快速定制和管理工作流程，提高效率和生产力。