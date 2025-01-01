替代项 - Envoy Global

Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Warp
joinwarp.com
Warp是一款现代化的薪酬、合规和福利平台，自动处理州税注册与合规，免去用户登录.gov网站的需求。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款人力资源和工资管理解决方案，便于中小型企业处理员工管理、薪资、招聘和绩效管理。
Maus
maus.com
Maus是一个综合平台，提供战略、财务和退出规划，帮助用户制定、实施和评估商业计划，促进业务增长。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一个用于管理数据隐私、安全性和第三方风险的综合平台，支持合规性、自动化工作流程和风险评估。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
Topia
topia.com
Topia是一款全球人才流动平台，帮助公司在全球范围内部署、管理和与员工互动。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一个全球远程团队的入职与薪资管理平台，简化公司在150个国家的远程工作流程和合规管理。
AbstractOps
abstractops.com
AbstractOps帮助远程公司的领导者简化州合规工作，自动化注册、薪资管理及邮件集中处理，减少压力和风险。
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical是一款可自定义的移民与搬迁管理软件，帮助企业自动化处理国际招聘的相关任务，提升管理效率和用户体验。
Mineral
trustmineral.com
Mineral是一款人力资源和合规管理应用，提供在线员工培训、手册生成、HR专家咨询及合规资源库，帮助企业简化HR流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Localyze
localyze.com
Localyze是一个全球流动性服务平台，简化人才跨境移动，提供透明的技术与服务，帮助公司在全球招聘，员工自由选择工作和生活地点。
Case IQ
caseiq.com
案例智商是一个案例管理系统，帮助组织跟踪和管理调查，支持数据收集与分析，提升工作流程效率。
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex帮助公司确保员工在国外和出差时合规地工作，简化申请A1证书及其他合规事务，降低合规风险。
Trusaic
trusaic.com
Trusaic应用程序提供全面的ACA合规服务，包括数据处理、法规专业支持、无忧报税和审计保护，帮助雇主减轻风险并确保合规。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno是一个平台，用于寻找、雇佣、管理和支付自由职业者，简化招聘和项目管理流程。
WorkBright
workbright.com
WorkBright是一款数字化的员工入职软件，简化招聘和文书工作，支持远程完成合规培训，提升新员工的入职体验。
Plane
plane.com
Plane 应用程序为美国企业提供薪资、福利和合规管理，支持在全球范围内雇佣员工和承包商，简化支付流程。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一个人力资源平台，简化全球团队的招聘和管理过程，支持跨国雇用和合规入职。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一个全球雇佣解决方案，简化国际招聘和合规管理，支持160个国家的远程团队和员工管理。
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty是一款自动化人力资源合规和文件管理的应用，提供定制的就业文件，确保遵守美国各州的就业法律。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo是一个远程招聘解决方案，可帮助企业发布职位、筛选候选人及管理招聘流程。
OnBlick
onblick.com
OnBlick是一款SaaS平台，帮助美国雇主管理人力资源合规和移民事务，自动化合规流程，减少审核请求，提升准备能力。
G-P
globalization-partners.com
G-P是一个全球就业平台，帮助企业在180多个国家雇佣和管理员工，提供HR、法律和合规支持，简化招聘和薪资流程。