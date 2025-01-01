替代项 - Ellevation

Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一款综合教育平台，提供出勤、费用管理等工具，旨在简化学校管理、提高教学效果。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一个教育管理平台，帮助学校简化运营，管理学生记录、出勤及绩效，并促进家校沟通。
Classe365
classe365.com
Classe365是一款综合教育管理软件，简化学校和机构的行政管理及学习过程，支持课程管理、用户注册和学习进度跟踪等功能。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前线教育是一款学校管理软件，用于招聘、聘用、缺勤管理、专业发展等，旨在提高教育机构的行政效率。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款为K-12学区设计的学生信息系统和企业资源计划软件，用于简化学校管理和增强运营效率。
Cialfo
cialfo.co
Cialfo是一个AI驱动的平台，简化高中大学咨询流程，帮助辅导员和学生管理职业探索、大学搜索和申请。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款为幼儿园管理者设计的综合工具，简化管理流程，促进师生与家长之间的沟通。支持出勤追踪和财务管理。
Classter
classter.com
Classter是一款学生信息和学习管理系统，帮助教育机构高效管理学生数据和课程，支持个性化学习与多种工具集成。
aXcelerate
axcelerate.com
aXcelerate是一款用于职业和企业培训的管理工具，可以快速管理培训和合规性，易于扩展和适应。
Skolaro
skolaro.com
Skolaro是一款全面的学校管理系统，简化学校行政任务，提供学生信息管理、出勤跟踪、费用管理等功能，促进家长与教师沟通。
ClassroomIO
classroomio.com
ClassroomIO是一个灵活的教育平台，帮助企业和培训机构创建和管理课程，提供工具以促进互动学习和沟通。
Gradelink
gradelink.com
Gradelink是一款基于互联网的学生信息系统，提供成绩、沟通工具和报告，帮助学校简化管理，提高家长参与度。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一个为高等教育机构提供技术解决方案的综合平台，支持学生信息管理和行政操作，改善学生体验和安全性。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款为非营利组织提供全面CRM解决方案的应用，支持筹款、活动管理与赠款管理。
Alma
getalma.com
Alma是一个AI驱动的教育平台，提供个性化学习体验和实时分析，旨在改善教育工作和学生成果。
Fekara
fekara.com
Fekara是一个免费的云端学校管理软件，适用于小型学校，涵盖招生、考勤、考试和成绩单等管理功能。
TUIO
tuiopay.com
TUIO是一款云端学费管理系统，自动化账单支付、简化报名和信息管理，适用于学校和课后项目，支持在线支付和实时沟通。
EduSpark
eduspark.world
Eduspark是一个教育平台，通过结构化学习方式和数字工具提升学生和教育工作者的学习体验，提供灵活的教育资源访问。
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus是一款学校管理系统，提供在线成绩管理、考勤追踪和报告生成等功能，方便教师、学校和家长使用。
Classpro
classpro.in
Classpro是一款在线教学解决方案，提供课程销售、费用收集、直播课堂、作业管理及模拟测试等功能，适用于各种教育场景。
SchoolMint
schoolmint.com
SchoolMint的Hero应用程序支持学校的行为管理，帮助记录学生行为，并自动通知家庭，增强学校与家庭的联系。
Scoir
scoir.com
Scoir是一个平台，连接学生、中学、高中和大学，帮助他们在大学申请过程中进行有效的决策和资源共享。
Softbook
softbook.app
Softbook 是一家专注于教育科技的公司，提供在线学习平台 Softbook LMS 和云存储服务 Softbook Cloud，旨在简化教育资源的创建和管理。
EDUFAR
edufar.co
EDUFAR是一个大学管理系统，旨在优化学校、学院和培训中心的日常运营。
MarkersPro
markerspro.com
MarkersPro是一款云端K-12学生信息管理系统，集中管理学校和学习管理需求，提供强大的功能和易用性。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal是一款学校ERP软件，简化教育机构管理，提高效率，覆盖学生记录、出勤和费用等多个功能。
Beehively
beehively.com
Beehively是一款为学校提供技术和工具的应用，帮助管理网站、与家长沟通及数据跟踪，简化学校运营。
Edunext
edunext.co
Edunext是一个教育管理平台，提供工具以轻松管理学术运营，支持各种教育环境，提升组织效率和用户体验。