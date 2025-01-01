替代项 - edunation

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google教室是一个免费的网络服务，旨在简化教师和学生之间的作业创建、分发与评分过程，支持教育工作的管理与协作。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace是一款学习管理平台，支持个性化学习体验，适用于K-12、高等教育和企业培训，提供易于使用的技术和工具。

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS是一个灵活的学习管理系统，支持课程管理、个性化学习路径和社交学习功能，适合各种教育和企业环境。

its learning

its learning

itslearning.com

它的学习应用程序是一个在线学习平台，支持教师管理课程、跟踪学生进展，并提供个性化学习体验。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS是一款云端学习管理系统，帮助组织创建、管理和交付在线培训，支持自定义、移动学习和多种语言。

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie是一款数字学习平台，帮助教师高效管理课堂，分发作业，提供反馈，促进学生之间的合作。

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash是一个为WordPress设计的学习管理系统，用户可以创建、管理和销售在线课程，支持多种货币化策略和详细分析。

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning是一个协作学习管理系统，帮助公司通过将专家转化为培训师来提升员工和合作伙伴的技能。

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365是一款综合教育管理软件，简化学校和机构的行政管理及学习过程，支持课程管理、用户注册和学习进度跟踪等功能。

WISE

WISE

wise.live

WISE是一个专为在线教学和辅导业务设计的平台，提供自动排班、提醒和发票功能，以及灵活的课程管理和学员报告。

OpenLearning

OpenLearning

openlearning.com

OpenLearning是一个AI驱动的教育平台，提供课程创建和在线学习工具，支持个性化和互动学习体验。

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo是一款云端学习管理系统，支持多种学习模式，提供课程开发、管理与分析功能，适用于企业培训与学习。

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

WeSchool是一个学习平台，支持教师创建并管理课程，促进学习者互动，提供学习分析，帮助提升教育效果。

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud是一款为非营利组织提供全面CRM解决方案的应用，支持筹款、活动管理与赠款管理。

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

Cypher Learning是一个综合性学习管理系统，支持教育机构简化课堂管理和教学流程，提供多种工具和功能以促进学习。

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。

Otus

Otus

otus.com

Otus应用程序整合学习管理、评估和数据分析功能，为教师、学生、家庭和管理人员提供统一的课堂管理平台。

Qintil

Qintil

qintil.com

Qintil是一款提供招聘、学习管理和员工配置的软件，支持团队进行在线学习、调度和考勤管理。

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ 是一款虚拟课堂软件，支持在线学习和培训，提供在线课程、测试管理、分析报告等功能，适用于教育和企业需求。

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara是面向纽约K-12学校的课堂管理软件，帮助教师有效管理Google Workspace中的教学和学生学习活动。

Claned

Claned

claned.com

氏族是一款教育平台，通过个性化和互动工具增强学习体验，支持用户参与和监控学习进度。

DrivEd

DrivEd

drived.space

DrivEd 是一个现代化的学习管理系统，利用游戏化和社交互动增强学习体验，支持不同年龄和背景的学习者。

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor 是一个社交学习平台，提供互动功能，支持课程创建和学习管理，旨在提升学习者的参与度和知识保留。

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert是一款综合学习管理系统，支持在线培训、评估和课程创建，适用于教育和企业培训需求。

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS 是一个多功能学习管理系统，支持课程创建、用户进度跟踪和评估管理，适用于教育机构和公司培训。

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。

Grido

Grido

grido.io

Grido是一个学习管理系统，提升学校、教师和学生之间的效率与沟通，简化教育资源的创建与分发，促进学生发展。

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