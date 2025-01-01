替代项 - edunation

Google Classroom
edu.google.com
Google教室是一个免费的网络服务，旨在简化教师和学生之间的作业创建、分发与评分过程，支持教育工作的管理与协作。
Moodle
moodle.org
Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace是一款学习管理平台，支持个性化学习体验，适用于K-12、高等教育和企业培训，提供易于使用的技术和工具。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一个灵活的学习管理系统，支持课程管理、个性化学习路径和社交学习功能，适合各种教育和企业环境。
its learning
itslearning.com
它的学习应用程序是一个在线学习平台，支持教师管理课程、跟踪学生进展，并提供个性化学习体验。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款云端学习管理系统，帮助组织创建、管理和交付在线培训，支持自定义、移动学习和多种语言。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款数字学习平台，帮助教师高效管理课堂，分发作业，提供反馈，促进学生之间的合作。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一个为WordPress设计的学习管理系统，用户可以创建、管理和销售在线课程，支持多种货币化策略和详细分析。
360Learning
360learning.com
360Learning是一个协作学习管理系统，帮助公司通过将专家转化为培训师来提升员工和合作伙伴的技能。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。
Classe365
classe365.com
Classe365是一款综合教育管理软件，简化学校和机构的行政管理及学习过程，支持课程管理、用户注册和学习进度跟踪等功能。
WISE
wise.live
WISE是一个专为在线教学和辅导业务设计的平台，提供自动排班、提醒和发票功能，以及灵活的课程管理和学员报告。
OpenLearning
openlearning.com
OpenLearning是一个AI驱动的教育平台，提供课程创建和在线学习工具，支持个性化和互动学习体验。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。
Docebo
docebo.com
Docebo是一款云端学习管理系统，支持多种学习模式，提供课程开发、管理与分析功能，适用于企业培训与学习。
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool是一个学习平台，支持教师创建并管理课程，促进学习者互动，提供学习分析，帮助提升教育效果。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款为非营利组织提供全面CRM解决方案的应用，支持筹款、活动管理与赠款管理。
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
Cypher Learning是一个综合性学习管理系统，支持教育机构简化课堂管理和教学流程，提供多种工具和功能以促进学习。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。
Otus
otus.com
Otus应用程序整合学习管理、评估和数据分析功能，为教师、学生、家庭和管理人员提供统一的课堂管理平台。
Qintil
qintil.com
Qintil是一款提供招聘、学习管理和员工配置的软件，支持团队进行在线学习、调度和考勤管理。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ 是一款虚拟课堂软件，支持在线学习和培训，提供在线课程、测试管理、分析报告等功能，适用于教育和企业需求。
Hāpara
hapara.com
Hāpara是面向纽约K-12学校的课堂管理软件，帮助教师有效管理Google Workspace中的教学和学生学习活动。
Claned
claned.com
氏族是一款教育平台，通过个性化和互动工具增强学习体验，支持用户参与和监控学习进度。
DrivEd
drived.space
DrivEd 是一个现代化的学习管理系统，利用游戏化和社交互动增强学习体验，支持不同年龄和背景的学习者。
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor 是一个社交学习平台，提供互动功能，支持课程创建和学习管理，旨在提升学习者的参与度和知识保留。
BrainCert
braincert.com
BrainCert是一款综合学习管理系统，支持在线培训、评估和课程创建，适用于教育和企业培训需求。
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS 是一个多功能学习管理系统，支持课程创建、用户进度跟踪和评估管理，适用于教育机构和公司培训。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。
Grido
grido.io
Grido是一个学习管理系统，提升学校、教师和学生之间的效率与沟通，简化教育资源的创建与分发，促进学生发展。
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